Валерия заявила, что Шнуров попросил о помощи шоу-бизнесу

Москва, 6 июня. Певица Валерия прокомментировала скандал между ее мужем, продюсером Иосифом Пригожиным и музыкантом Сергеем Шнуровым, заявив, что лидер группы «Ленинград» «требует помощи».

Ранее Пригожин заявил, что популярные российские артисты столкнулись с проблемами после того, как из-за коронавируса в массовом порядке начали отменять концерты и выступления. Шнуров в ответ раскритиковал Пригожина, написав стихотворение про него и его супругу, после чего между ними начался конфликт.

«Делаешь вид, что с народом, а многие наивные в это верят. Бросаешь им кость в виде своих грязных стишков, они и счастливы», — написал продюсер.

Пригожин предупредил, что музыканта ждет «мужской разговор» и ему придется извиниться перед Валерией, которую тот публично упоминал в своих стихах.

В Instagram одна из подписчиц певицы высказалась по поводу скандала.

«После этого скандала (где ему не хватает денег) Иосиф стал противен и душой, и внешне», — написала @li_udmila4967.

В ответ Валерия заявила, что Шнуров «напрасно очернил» Пригожина, потому что позже и сам заявил, что шоу-бизнесу нужна помощь.

«Вы же не знаете, о чем речь. Шнур уже переобулся и требует помощи шоу-бизнесу, требует разрешить заказники и т.д., а напрасно очернил человека. Вот такой он, ваш герой», — прокомментировала она.

Отвечая на комментарий другого подписчика, певица заявила, что все ищут лишь «повод выпустить пар».