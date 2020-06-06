Собчак прокомментировала скандал вокруг детей хоккеиста Зайцева

Москва, 6 июня. Телеведущая Ксения Собчак прокомментировала скандал вокруг защитника «Оттавы» Никиты Зайцева, который судится со своей супругой Маргаритой Готовцевой за опеку над детьми.

Зайцев ранее заявил, что его бывшая супруга Маргарита ему изменила, после чего в конце ноября он забрал у нее детей. Позднее последовал ряд обвинений в адрес Готовцевой в ее неадекватном состоянии. В декабре экс-супруга хоккеиста выиграла судебное разбирательство за право быть опекуном дочек, но Зайцев так и не отдал детей матери, мотивируя это тем, что решение суда еще не вступило в силу. В январе хоккеист подал апелляцию.

Собчак в эфире передачи «Осторожно, новости!» на своем ютуб-канале отметила, что именно спортсмены чаще всего попадают в подобного рода скандалы.

«Меня лично занимает в этой истории опасение Маргариты, что суд не будет объективным просто из-за того, что ее бывший муж — известный, богатый и влиятельный человек. Тем более он обвиняет ее в насилии к дочкам и представляет довольно мутные доказательства», — отметила Собчак.

Ранее свою позицию по скандалу вокруг детей хоккеиста высказала телеведущая Лера Кудрявцева. По ее мнению, Маргарите необходимо пройти лечение, чтобы справиться с материнскими обязанностями.

Она отметила, что обычно в семейных конфликтах занимает сторону матери и детей, но в ситуации с бывшей супругой спортсмена не поддерживает женщину и считает, что ей требуется лечение. Кудрявцева выразила надежду на то, что после помощи медиков экс-супруга Зайцева сможет стать хорошей матерью и достигнет согласия со спортсменом.