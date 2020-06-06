Сотрудники ПФР объяснили что делать, если выплата на ребенка не пришла через 10 дней

Москва, 6 июня. Специалисты Пенсионного фонда России (ПФР) рассказали, почему обещанная выплата на ребенка может не прийти через 10 дней. Как пояснили в пресс-службе ПФР, возможной причиной этого могут стать недостоверные сведения.

Отмечается, что после подачи заявления оно может оказаться в статусе «отказа» из-за того, что данные о СНИЛС, дате рождения детей или их ФИО могут быть указаны неверно. Кроме того, положенные выплаты могут быть не перечислены из-за того, что кредитная организация отклонит заявку из-за некорректного заполнения номера действующего счета.

«Если вы допустили ошибку при заполнении заявления, то вам необходимо дождаться ответа по данному заявлению, и в случае получения отказа подать заявление повторно с достоверными сведениями», — говорится на сайте ПФР.

Также отмечается, что если гражданин допустил неточности при написании банковских реквизитов, необходимо воспользоваться онлайн-сервисами Пенсионного фонда. При этом повторное заявление подавать не нужно.

Напомним, с 1 июня россияне начали получать разовые пособия на детей в возрасте от 3 до 16 лет, которое выдается всем оформившим соответствующее заявление вне зависимости от социального положения. Размер выплаты составляет 10 тысяч рублей. Заявления на единовременную выплату принимаются до 1 октября, они рассматриваются максимум пять рабочих дней, а средства перечисляются в течение трех рабочих дней.

Ранее в ПФР сообщили, что в первый день общая сумма перевода по данным выплатам составила 146 млрд рублей. Об этом пишет газета «Известия».