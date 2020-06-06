Эксперты предупредили о мошенничестве с «перерасчетом пенсий»

Москва, 6 июня. В Пенсионном фонде России (ПФР) предупредили о новой мошеннической схеме с «перерасчетом пенсий», которую россиянам навязывают недобросовестные юридические организации.

Как сообщает Главное управление региональной безопасности Московской области, в последнее время в Пенсионный фонд обращается все больше граждан, пострадавших от мошенников, предлагавших сделать «перерасчет пенсии».

«Средняя сумма перерасчета составила около 50 рублей. За подготовку заявление о перерасчете и юридическое сопровождение взималась плата от 20 до 900 тысяч рублей за одно заявление», — сообщили в ведомстве.

Также зафиксированы случаи, когда злоумышленники представляются сотрудниками Пенсионного фонда, рассказывают по телефону пожилым людям о якобы положенной им выплате и просят дать реквизиты для «перечисления денег». Таким образом мошенники выманивают конфиденциальную информацию о банковских картах своих жертв, после чего совершают хищение средств.

В ПФР и полиции предупреждают об опасности взаимодействия с такими злоумышленниками и напоминают, что нельзя сообщать посторонним и вводить на неизвестных сайтах данные своей банковской карты и пароли из СМС-сообщений. По фактам мошенничества нужно сразу обращаться в правоохранительные органы.

Напомним, что сотрудники государственных ведомств никогда не запрашивают персональные данные по телефону. Вся необходимая информация для начисления пенсий и других выплат имеется в их распоряжении.