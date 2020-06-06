Захарова сообщила о росте желающих вернуться в Россию из США на фоне беспорядков

Москва, 6 июня. Число желающих вернуться в Россию из США резко увеличилось из-за вспыхнувших беспорядков, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Вы даже не представляете, какой пошел спрос на самолеты из США. Я недавно разговаривала с нашими гражданами в Майами, они говорят только одно: дайте еще борт. И с каждым днем количество желающих уехать увеличивается, их можно понять», — заявил Захарова в интервью «Парламентской газете».

Она добавила, что «еще две недели назад эта точка в части возвращения россиян не считалась самой горячей». В основном просьбы о назначении вывозного борта поступали из Юго-Восточной Азии. При этом в США, несмотря на трагичную ситуацию с пандемией COVID-19, казалось «все более-менее в порядке».

«И вдруг такая ситуация, протесты и мародерство — и сразу появился совершенно новый вывозной компонент. В общем, можно написать «Войну и мир» по итогам того, что мы пережили и переживаем», — подчеркнула представитель МИД РФ.

Напомним, в Миннесоте, а следом в некоторых других штатах начались массовые протесты, которые переросли в погромы, передавал «Царьград». Возмущение граждан вызвала смерть афроамериканца Джорджа Флойда, погибшего во время задержания сотрудниками правоохранительных органов. Мужчину заподозрили в использовании фальшивых купюр в одном из магазинов Миннеаполиса. Полицейский Дерек Шовин зажал коленом шею Флойда и не реагировал на его крики о том, что он задыхается. В результате подозреваемый потерял сознание и умер в реанимации. Шовину и трем его теперь уже бывшим коллегам предъявлены обвинения в убийстве.

Погромы по всей Америке продолжаются уже несколько дней. В подавлении беспорядков, которыми охвачено более 200 городов, в США задействована Национальная гвардия, число убитых превысило десять человек, а счет раненых идет на тысячи, в том числе более ста полицейских.

В пятницу члены муниципального совета Миннеаполиса заявили о планах кардинально поменять принципы работы городского департамента полиции, сообщал Ридус.