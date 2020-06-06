После смерти Кокшенова вспомнили о его дружбе с Началовой

Москва, 6 июня. После смерти Народного артиста России Михаила Кокшенова вспомнили о его дружбе и работе с певицей Юлией Началовой, скончавшейся в марте 2019 года.

О смерти Кокшенова стало известно в пятницу, 5 июня. Артист ушел из жизни на 84-м году жизни после долгой борьбы с болезнью. Два года назад он перенес два инсульта подряд, после чего стал часто попадать в больницу с приступами гипертонии. По некоторым данным, Кокшенов страдал также от онкологического заболевания. Ряд СМИ сообщает, что актер мог перенести и коронавирусную инфекцию.

Михаил Кокшенов и Юлия Началова познакомились на съемочной площадке фильма «Герой ее романа». По сюжету нефтяной магнат по кличке Шеф увидел по телевизору певицу Ольгу Качалову, после чего начал искать способ познакомиться с ней. В ходе работы над картиной Началова и Кокшенов, который выступил в фильме и в роли режиссера, и в роли актера, сильно сдружились. Впоследствии певица часто тепло отзывалась об артисте.

Смерть Началовой стала тяжелым ударом для Кокшенова, но из-за плохого самочувствия он так и не смог поприсутствовать на ее похоронах. В ходе восстановления после инсульта Кокшенов не появлялся на публике.

Напомним, фильмография артиста насчитывает более сотни работ в большом кино. Он исполнял преимущественно комедийные роли и получил известность после фильмов «Спортлото-82», «Самая обаятельная и привлекательная», «Ширли-Мырли» и других.

О дате и месте похорон Кокшенова пока не сообщается.