Эксперт объяснил долгий выход России на плато по коронавирусу 

Москва, 6 июня. Член президиума РАЕН, глава отделения микробиологии латентных инфекций Института им. Гамалеи Виктор Зуев сравнил ситуацию с выходом на плато в России и других странах. По словам специалиста, выйти на плато России помогли принятые ограничительные меры.

«Выйти на плато удалось благодаря тем мерам, которым мы с вами были свидетелями. В первую очередь, это перчаточно-масочный режим, индивидуальная изоляция, закрытие всех больших сборищ», — сообщил телеканалу «360» Зуев.

Сравнивая Россию с другими странами, специалист отметил, что РФ вышла на плато, «может быть, не очень быстро», из-за повлиявших на распространение инфекции факторов: завоз вируса туристами. Путешественники выезжали за границу в феврале-марте, зная о тяжелых условиях из-за пандемии.

Распространению COVID-19 также способствовали нарушения ограничительных мер, когда в начале мая россияне массово выезжали на пикники.

Сейчас, по словам специалиста, возникают очаги в отдельных регионах, но благодаря десанту врачей все эти очаги «быстро погасятся».

Отметим, в пятницу Минюст РФ сообщил, что противоэпидемические меры, введенные в России на фоне пандемии COVID-19, соответствуют конституции и направлены на заботу о гражданах страны. Комментируя требования международного права, в Минюсте отметили, что Конвенция о защите прав человека и практика органов Совета Европы предполагают, что власти обязаны «действовать наиболее эффективным образом для сохранения жизни людей». В ведомстве напомнили, что такой же принцип указан в ряде статей основного закона РФ, передавал Ридус.

Согласно последним данным, в общей сложности в России выявлено 449 834 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 212 680 человек, 5 528 пациентов скончались.