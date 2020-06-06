Советский танкист рассказал, как воевал на немецком «Тигре»

Москва, 6 июня. Советский танкист рассказал об опыте войны на трофейном немецком «Тигре».

Использование трофейной техники было распространенным явлением в годы Великой Отечественной войны. Захваченными танками, орудиями, грузовиками и оружием не брезговали как советские, так и немецкие солдаты. В Красной армии начиная с 1942 года появились целые подразделения, оснащенные вражеской бронетехникой.

На YouTube-канале Alexnott приводятся воспоминания советского танкиста, которому довелось опробовать в деле немецкий «Тигр». К этому времени механик-водитель провоевал уже около двух лет и имел солидный боевой опыт.

«За это время сменил три танка, не раз горел. Получил орден Отечественной войны I степени и орден Красной звезды. Считался опытным мехводом», — рассказывает ветеран.

Однажды его вызвал комбат, который сообщил о формировании экипажа для трофейного «Тигра» из лучших танкистов батальона. Вражеский танк был брошен немцами после того как застрял в глубокой воронке. Поспешно отступая, они оставили боевую машину неповрежденной, «хоть сейчас в бой».

«В обслуживании машина была намного сложнее, чем Т-34, но значительно комфортабельнее. Были у «Тигра» свои достоинства и свои недостатки. Управление было очень легким, я не так уставал на марше, как на наших «тэшках». Но по проходимости наша «тридцатьчетверка» могла дать «Тигру» 100 очков. Своим капризным характером он не давал нам жить. Бензин какой попало не залей. И как-то раз у нас полетел подшипник внутреннего катка, так наши ремонтники изматерились», — говорит автор.

Советские танкисты высоко оценили мощную и точную пушку «Тигра». Поделившийся воспоминаниями мехвод отметил, что она «не раз выручала». Вместе с тем он пожаловался на ограниченный обзор с места механика-водителя. Наводчик танкового орудия хвалил высококачественную оптику, но сетовал на медленный поворот башни, который подводил в бою, когда счет шел на секунды.