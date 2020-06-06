Экс-супруга Джигарханяна с насмешкой прокомментировала смерть Норкиной

Москва, 6 июня. Бывшая супруга актера Армена Джигарханяна пианистка Виталина Цымбалюк-Романовская резко высказалась об умершей в пятницу Юлии Норкиной.

Два года назад разразился скандал из-за развода Виталины с Джигарханяном. Во время ток-шоу, на котором обсуждалась эта история, народная артистка РСФСР Тамара Семина назвала Романовскую «наглой и отвратительной». Та в ответ направилась с угрозами в сторону актрисы.

На защиту Семиной подоспела Юлия Норкина. Она отталкивала экс-супругу актера, браня ее за попытку напасть на 80-летнюю Семину.

В пятницу стало известно о смерти Норкиной. Об этом сообщил ее муж, телеведущий Андрей Норкин в социальных сетях.

Сотни людей оставили слова соболезнования телеведущему. Однако Цымбалюк-Романовская решила выделиться и опубликовала на своей странице в Instagram фрагмент передачи, в котором Норкина отталкивает ее в сторону.

«В моем окружении с детства так не вели себя никогда, поэтому закадровый текст [звучат слова Шарикова из фильма «Собачье сердце»], к сожалению уместен. Гипофиз Клима Чугункина в действии. Я не понимаю, кем надо быть, чтобы публично так себя вести… Но я понимаю, что каждый наш шаг в жизни оставляет о нас память. Думайте о том, какими вас будут помнить», — оставила она комментарий под видео.

Фоловеры Виталины разделились в комментариях на два лагеря. Некоторые поддержали ее, считая, что даже в день смерти человека уместно «выбрасывать» в Сеть свои обиды. Другие же указали, что ее поведение как минимум нетактично.

«Представляю, какая в вас смертная обида засела, если вы сейчас это видео поставили», — отметила пользователь под ником tropilen.

«Не ожидала от Виталины такого. Вы радуетесь? Я не могу понять. Даже когда уходят из жизни люди, которые нам были неприятны…Все равно умные так себя не ведут, это очень плохо, мы все смертны», — добавила deshankova.

«Неприлично неуместный пост, можно же было воздержаться от подачи этого видео в этот день. Человек умер», — пишет orhideya_nice.

«Да вы не большого ума, Виталина, нельзя сейчас об этом», — категорично отмечает barybinaliubov.

Отметим, что пианистка старается удалять комментарии, в которых публика критикует ее поведение.