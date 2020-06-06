Один из пострадавших при стрельбе в Кизляре находится в реанимации

Грозный, 6 июня. Пресс-служба МВД Республики Дагестан подтвердила информацию о стрельбе, произошедшей в городе Кизляр. По данным правоохранителей, в настоящее время двое пострадавших госпитализированы. Один из них находится в тяжелом состоянии в реанимации.

В республиканском МВД уточняют, что стрельба произошла примерно в 21.30 по московскому времени. На данный момент правоохранители заняты розыском подозреваемых. Устанавливается личность стрелка.

Двое человек, пострадавших в результате стрельбы, уже прооперированы. Один из них находится в тяжелом состоянии в отделении реанимации.

«У одного из них сквозное ранение лица с переломом верхней челюсти и слепое ранение в подбородок, шею и плечо, он в тяжелом состоянии находится в реанимации. Второй находится в отделении травматологии, у него перелом плечевой кости, состояние средней степени тяжести», — цитирует ТАСС пресс-службу МВД Дагестана.

Напомним, ранее о стрельбе в Кизляре рассказали очевидцы в социальных сетях. Сообщалось, что инцидент произошел около местной больницы. Стрелку удалось скрыться, пострадавшие были экстренно госпитализированы сотрудниками скорой помощи.