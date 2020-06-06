Певица Наталья Штурм рассказала, что смерть Норкиной стала для нее шоком

Москва, 6 июня. Российская писательница и певица Наталья Штурм поделилась воспоминаниями о журналистке и телеведущей Юлии Норкиной, которая скоропостижно скончалась от инфаркта.

По словам Натальи Штурм, новость о смерти Норкиной стала для нее шоком и ударом. Писательница отметила, что она не была близко знакома с журналисткой, однако они часто виделись на съемках различных телепередач.

«Она всегда выступала по остросоциальным темам на телевизионных программах, я ею просто заслушивалась. Потому что так формулировать мысли, могла только она. Четко, профессионально, жестко», — поделилась воспоминаниями Наталья Штурм с «Московским комсомольцем».

Она также отметила, что Норкина обладала невероятной энергетикой. Писательница пояснила, что считает Норкину удивительным явлением отечественной телевизионной журналистике.

Напомним, ранее коллеги Юлии Норкиной рассказали об ее «обостренном чувстве справедливости». По словам представителей профессионального сообщества, она как ни один другой журналист могла защищать людей, оказавшись в трудной жизненной ситуации.

Известная радиоведущая умерла на 53-м году жизни в результате инфаркта. Причину озвучил друг семьи историк Евгений Спицын. Он же рассказал и о последних днях ведущей.