Друзья и коллеги рассказали о Юлии Норкиной

Москва, 6 июня. Друзья и коллеги скоропостижно скончавшейся Юлии Норкиной рассказали о работе с ней.

Юлия Норкина скончалась накануне на 53-м году жизни. Вместе с мужем Андреем они на протяжении многих лет вели программы на радио «Комсомольская правда». Как пишет KP.ru, смерть Норкиной стала шоком для всех ее близких.

Журналист Михаил Леонтьев рассказал, что Юлия и Андрей были «блестящей парой».

«Что здесь можно сказать, господи! Они вообще очень гармоничны были, потрясающе! Очень, очень жалко Андрюшу», — отметил он.

По словам Анатолия Кузичева, с супругами Норкиными он дружил с начала 90-х годов. Смерть Юлии он сравнил с ударом обухом по голове.

«Я в таком совершеннейшем шоке и ужасе. Как так, молодая, красивая, здоровая женщина вдруг… Юля вообще была очень эмоциональная, порой казалось, что даже слишком эмоциональная. Все утро вспоминаю, как мы в 90-е куролесили, ссорились, мирились, дружили», — сообщил журналист.

Телеведущий Эрнест Мацкявичус назвал Норкину «атомным двигателем», который «всегда находился рядом».

«Представить более жизнелюбивого, горящего постоянно огнем человека невозможно. Это тяжелейший удар. Она была гипернеравнодушным человеком, у нее было вот это качество, которое и необходимо настоящему журналисту. Все проблемы своих героев или просто людей, случайно оказавшихся в ее орбите, она воспринимала, как свои личные, просто горела этим, и этот огонь, видимо, ее сжег», — сказал Мацкявичус.

Причиной смерти Норкиной стал инфаркт на фоне стресса. Прощание состоится в субботу, 6 июня, на Новодеревенском кладбище в Пушкино.