Мурашко назвал регионы, вызывающие опасения из-за распространения коронавируса

Москва, 6 июня. Министр заздравоохранения РФ Михаил Мурашко назвал несколько регионов, которые могут вызывать опасения из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции. Среди них глава ведомства выделил Забайкальский край и Северную Осетию.

Своим мнение Мурашко поделился в интервью Наиле Аскер-заде в эфире телеканала «Россия-1».

«Осетия-Алания тоже вызывает у нас большое опасение, внимание. Забайкальский край вызывает тревогу определенную. Поэтому есть еще регионы, и их достаточно большое количество», — сказал он.

Напомним, ранее глава российского Минздрава также сообщил, что на данный момент более 126 тыс. человек с коронавирусной инфекцией или подозрением на нее находятся в медицинских организациях. При этом из них более 3 460 пациентов подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких, пишет газета «Известия».