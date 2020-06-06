Участник команды КВН «Парни из Баку» скончался в США

Москва, 6 июня. Актер легендарной команды КВН «Парни из Баку» Рауф Аскеров скончался в США от инсульта, сообщил телеведущий, руководитель департамента телеканала ATV Вадо Коровин.

«Рауф скончался в мае, но я только сегодня узнал от моего друга из США. Из-за пандемии коронавируса даже не смогли его достойно похоронить», — сообщил Коровин порталу Trend Life.

Он отметил, что его партнер по команде КВН «был очень замечательный, добрый, честный, щедрый, талантливый и солнечный человек».

Коровин напомнил о случае в 1992 году, когда «Парни из Баку» стали чемпионами, Рауф в одном из номеров воплотил образ тети и выступал в женском платье. В том платье актер Александр Калягин играл в фильме «Здравствуйте, я ваша тетя».

«Рауф навсегда останется в наших сердцах», — подчеркнул Коровин.

Аскеров покинул Баку в 1990-е, переехав в подмосковный Солнечногорск. Позже вместе с семьей он перебрался в Соединенные Штаты.

Команда «Парни из Баку» стала чемпионов КВН в 1992 году, вице-чемпион сезона 1993 года. В 2000 году команда стала первой на Турнире Десяти.

Отметим, накануне стало известно о смерти народного артиста России Михаила Кокшенова, артист ушел из жизни в возрасте 83 лет. Сообщалось, что актер скончался после продолжительного лечения в реабилитационном центре в Подмосковье. В 2017 году он перенес инсульт и больше не появлялся на публике.

В пятницу его вдова Наталья Лепихина опровергла сообщения, что актер скончался от коронавирусной инфекции. По ее словам, причиной смерти стали последствия перенесенного инсульта.