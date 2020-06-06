Супруг покойной Юлии Норкиной рассказал, как ей угрожали из-за расследования

Москва, 6 июня. Журналистке и ведущей Юлии Норкиной поступали угрозы от неизвестного мужчины после того, как она с вместе с коллегами из программы «Прямой эфир» начала расследовать деятельность банды «черных риэлторов». Об этом рассказал супруг покойной Андрей Норкин в своем Instagram.

По словам мужчины, Норкина вместе со съемочной группы готовили материал о преступной группировке, которая лишала одиноких пожилых людей жилья. В начале 2020 года журналистка разыскивала одну из пенсионерок. Пожилую женщину никто не видел на протяжении долгого времени, поэтому ее считали одной из жертв «черных риэлторов».

Как поясняет Норкин, пенсионерку найти не удалось, однако вскоре на телефон его супруги поступил звонок. Неизвестный мужчина представился «полицейским», не назвал своего звания или фамилии, а лишь пригрозил, что Норкина ответит перед судом за клевету.

«Мой отважный воробей и коллеги из программы «Прямой эфир» кому-то здорово наступили на мозоль», — приводит слова Андрея Норкина издание «Экономика сегодня».

Напомним, ранее журналистка Елена Афонина заявила, что Юлия Норкина, скончавшаяся от инфаркта на 53-м году жизни, отличалась своим чувством справедливости и готовностью отстаивать правду.