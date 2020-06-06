Минюст РФ признал введенные из-за коронавируса ограничительные меры обоснованными

Москва, 6 июня. Противоэпидемические меры, введенные в России на фоне пандемии COVID-19, соответствуют конституции и направлены на заботу о гражданах страны, сообщает пресс-служба Минюста РФ.

«В результате проведенного исследования Минюст России считает, что меры, введенные на территории РФ (в том числе указы мэра Москвы и нормативно-правовые акты правительства Москвы), приняты в пределах компетенции соответствующих органов власти, безусловно отвечают конституционным целям охраны жизни и здоровья граждан, соразмерны угрозе распространения эпидемии на территории РФ», — говорится в сообщении ведомства.

Комментируя требования международного права, в Минюсте отметили, что Конвенция о защите прав человека и практика органов Совета Европы предполагают, что власти обязаны «действовать наиболее эффективным образом для сохранения жизни людей». В ведомстве напомнили, что такой же принцип указан в ряде статей основного закона РФ.

В сообщении отмечается, что принятые на территории России меры были продиктованы степенью угрозы в каждом российском регионе. Более того, ограничительные меры сопровождались «полномасштабной государственной поддержкой наиболее уязвимых сфер экономики, материальной поддержкой широких категорий граждан».

«Это подтверждает, что при введении неотложных мер были соблюдены требования соразмерности и обоснованности ограничений прав и свобод», — подчеркнули в Минюсте.

При этом в сообщении подчеркивается, что все принятые меры временные и пересматриваются по ходу развития ситуации. Поэтапное снятии ограничений подтверждает, что они были направлены исключительно на защиту здоровья россиян и не ставили целью вмешательство в их личную жизнь.

В ведомстве проанализировали мировой опыт. Анализ показал, что во всех странах, где был введен карантин, меры были признаны иностранными судами правомерными.

В России за последние сутки выявлено 8726 новых случаев коронавируса, из них наибольшее число в Москве — 1855. В общей сложности выявлено 449 834 случаев, 5528 пациентов скончались, передавал RT.

В пятницу мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в столице могут быть приняты «радикальные решения» по снятию ограничений на следующей неделе. Он напомнил, что период оценки изменений составляет семь дней. В понедельник власти будут принимать решение о снятие некоторых ограничений.