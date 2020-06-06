Коллеги рассказали о «обостренном чувстве справедливости» покойной Юлии Норкиной

Москва, 6 июня. Ведущая и журналист Юлия Норкина, скончавшаяся от инфаркта на 53-м году жизни, отличалась своим чувством справедливости и готовностью отстаивать правду. Об этом рассказала ее коллега Елена Афонина.

По словам Афониной, Норкина как ни один другой журналист могла защищать людей, оказавшись в трудной жизненной ситуации.

«Она откликалась на любую беду, к ней можно было обратиться, и она поднимала какие-то свои связи — старалась помочь. На мой взгляд она была одним из самых честных людей», — цитирует Елену Афонину «Пятый канал».

Коллега журналистки также отметила, что Юлия Норкина могла делать вещи, подвластные не каждой женщине. Например, оказывать помощь пострадавшим жителям Донбасса.

Напомним, известная радиоведущая Юлия Норкина умерла на 53-м году жизни в результате инфаркта. Причину озвучил друг семьи историк Евгений Спицын. Он же рассказал и о последних днях ведущей. По словам мужчины, он общался с Норкиной несколько дней назад, она ему сообщила о возникших проблемах, связанных с переходом сына в старшую школу, и попросила консультацию. Историк полагает, что проблема с ребенком, нервное напряжение из-за ситуации с коронавирусом могли спровоцировать инфаркт.