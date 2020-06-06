Опубликовано видео с места пожара в Иркутской области

Иркутск, 6 июня. Пожар полностью уничтожил деревянный дом в Иркутской области. Спасатели разыскивают мужчину и четверых детей. Появились предположения, что они могли погибнуть. Очевидцы передали Федеральному агентству новостей видео с места трагедии.



Пожар произошел в жилом деревянном доме в селе Боргадай на улице Беломестных, 41. Сигнал о возгорании поступил пожарным около половины второго ночи.

В первые минуты после пожара СМИ сообщили о гибели пятерых человек, включая четверых детей.

Как сообщил ФАН источник в экстренных службах региона, из огня спасли женщину: Елену С., 1979 года рождения. Ее госпитализировали в тяжелом состоянии.

Пока остается неизвестна судьба ее супруга — Алексея С., 1980 года рождения, и четверых детей: Егора, 2014 года рождения, Ярослава, 2015-го, Валерии, 2016-го, Ульяны, 2018 года рождения.

На месте работают спасатели. По предварительным данным, причиной пожара могло стать короткое замыкание.

Очевидцы передали ФАН видео с места ЧП. На кадрах видно, что небольшой дом практически полностью выгорел.