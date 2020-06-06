Матвиенко призвала использовать новые технологии для популяризации русского языка в мире

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила обсудить поддержку интернет-ресурсов, которые способствуют популяризации русского языка в мире на Международном гуманитарном Ливадийском форуме в 2021 году. Об этом она написала в своем блоге, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Валентина Матвиенко напомнила, что в 2020-м Ливадийский форум должен был состояться в шестой раз, однако пандемия нарушила эти планы. Она убеждена, что в следующем году обстановка позволит собраться в Крыму в привычном варианте.

«Образовавшуюся паузу мы используем, чтобы подготовить и вынести на площадки в июне 2021 года и другие важные темы. Одна из них — поиск новых форм и форматов распространения языка. К примеру, русскоязычный сегмент в Интернете один из трех самых объемных, популярных в мире. Думаю, стоит сосредоточить усилия на упрочении этой позиции», — написала Матвиенко.

По мнению спикера, темой для дискуссии на следующем Ливадийском форуме могла бы стать поддержка интернет-ресурсов, веб-проектов, которые способствуют росту интереса к русскому языку, литературе и культуре. Она отметила, что «в условиях стремительной цифровизации новых сфер жизни такая работа приобретает первостепенное значение, а языки программирования способны помочь продвижению языка человеческого общения».

«Весной этого года на заседании Совета по русскому языку президент поставил задачу сформировать активную и целостную языковую политику, которая обеспечит сохранение и развитие русского языка, отечественной литературы и в России, и в мире. Отдельной и важной составляющей этой политики, уверена, должно стать продвижение русского языка, русской культуры за рубежом, — подчеркнула спикер, — На мой взгляд, пришло время качественного рывка во всей этой работе, что потребует усиления активности и теснейшей координации действий МИД, Россотрудничества, Фонда «Русский мир». Совет Федерации, имеющий серьезный опыт организации международных форумов, готов принять в ней самое деятельное участие».

Матвиенко добавила, что русский язык сегодня остается среди лидеров в мире и имеет статус одного из официальных в ООН. Она убеждена, что у русского языка «по-прежнему есть необходимый потенциал, чтобы не оказаться на окраине лингвистической карты планеты, не перейти из категории мирового в категорию регионального».

Ежегодно 6 июня, в день рождения великого русского поэта Александра Пушкина, в России и во всем мире отмечают День русского языка. Он является одним из крупнейших языков мира. По численности говорящих русский язык занимает шестое место в мире (после английского, китайского, хинди, испанского и арабского). При этом по степени распространенности русский язык находится на восьмом месте (после китайского, испанского, английского, арабского, хинди, бенгали и португальского).