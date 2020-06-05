Минздрав РФ предложил изменить правила медосвидетельствования для водителей

Москва, 5 июня. Министерство здравоохранения РФ подготовило проект об изменениях в правилах медосвидетельствования для водителей. Документ опубликован в пятницу на федеральном портале нормативных актов.

Согласно документу, сдавать анализы для диагностики употребления алкоголя водителям при получении медсправки нужно, только если нарколог выявит симптомы заболевания. Для определения употребления алкоголя предполагается использовать анализы крови или мочи.

По данным «Известий», приказ был разработан Департаментом общественного здоровья и коммуникаций Минздрава совместно с экспертами.

Напомним, летом прошлого года Минздрав подготовил изменения в правила прохождения медосвидетельствования для водителей. Поправки предполагали, что с 22 ноября автомобилисты будут проходить химико-токсикологическое исследование мочи и сдавать анализ крови на выявление хронического злоупотребления алкоголем.

За несколько дней до предполагаемого вступления в силу поправок в российских наркодиспансерах выстроились огромные очереди. Водители опасались, что в связи с введением новых требований стоимость водительской справки может вырасти в пять и более раз.

Президент РФ Владимир Путин тогда раскритиковал процедуру реализации приказа Минздрава. По словам главы государства, нововведения не должны приводить к резкому росту стоимости справок, передавал RT.

Из-за возникшего ажиотажа Минздрав 21 ноября 2019 года решил отложить вступление в силу приказа.