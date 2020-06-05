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AFP сообщило о ликвидации главаря «Аль-Каиды в странах исламского Магриба»

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AFP сообщило о ликвидации главаря «Аль-Каида в странах исламского Магриба»

Париж, 5 июня. Руководитель террористической группировки, запрещенной на территории РФ, «Аль-Каиды1 в странах исламского Магриба» был ликвидирован в африканской Республике Мали.

О проведенной спецоперации в пятницу сообщило французское информационное агентство France-Press (AFP) со ссылкой на собственный источник.

«Аль-Каида в странах исламского Магриба» является вооруженной группировкой, базирующейся в Алжире. Преступная организация совершает акции в сопредельных странах, особенно часто в Чаде и Нигере.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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