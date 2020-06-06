Британские ученые опровергли эффективность гидроксихлорохина при лечении COVID-19

Лондон, 6 июня. Противомалярийный препарат гидроксихлорохин, который ранее считался эффективным при лечении коронавируса, не способен побороть данное заболевание. К такому выводу пришли ученые из Великобритании в рамках исследования RECOVERY.

В исследовании принимало участие 11 тысяч пациентов из 175 больниц по всей Великобритании. Как пояснили в пятницу профессора Мартин Лендрей и Питер Хорби, исследователям не удалось доказать, что гидроксихлорохин снижает смертность среди больных COVID-19 или позволяет ускорить процесс выздоровления.

«Гидроксихлорохин не является лекарством от COVID-19 и не помогает. Если вы, ваша мать или кто-либо сейчас в больнице с COVID-19, назначение гидроксихлорохина не будет правильным лечением», — приводит слова Лендрея ТАСС.

Медики также призвали врачей по всему миру отказаться от применения гидроксихлорохина, поскольку он имеет множество опасных побочных действий. В рамках исследования RECOVERY в настоящий момент также изучается эффективность стероида дексаметазона, антиретровирусного препарата лопинавира, антибиотика азитромицина и иммунодепрессанта тоцилизумаба.

Напомним, ранее в рекомендации Минздрава РФ по лечению новой коронавирусной инфекции был внесен препарат «Артлегиа» («Олокизумаб»), разработанный российской компанией «Р-Фарм». Его эффективность при лечении коронавируса доказана клиническими испытаниями. Об этом пишет газета «Известия».