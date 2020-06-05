СМИ сообщили новые обстоятельства смерти Юлии Норкиной

Москва, 5 июня. Телеведущий Андрей Норкин в пятницу сообщил о смерти своей супруги Юлии. По данным СМИ, близкие говорят о том, что женщина могла уйти из жизни по неестественным причинам.

В пятницу Норкин на своей странице в Instagram сообщил о смерти супруги.

«Юльчонка больше нет. Здесь, в этом мире, в котором она спасала не только ежиков, но, в основном, людей. Если вы хотите, и можете, попрощаться с ней, приезжайте в субботу, 6 июня, на Новодеревенское кладбище в Пушкино», — написал он.

Трагическая новость стала ударом для коллег Юлии Норкиной. Пока родственники не озвучили официальные причины смерти. По некоторым данным, Юлия скончалась в результате инфаркта.

Как сообщает StarHit, по некоторым данным, причиной смерти могла стать серьезная болезнь. Однако, по данным издания, новость о тяжелом диагнозе подтолкнула женщину на отчаянный шаг — она покончила с собой.

Ранее друг семьи, историк Евгений Спицын рассказал, что он общался с Норкиной несколько дней назад, она ему сообщила о возникших проблемах, связанных с переходом сына в старшую школу, и попросила консультацию. Историк полагает, что проблема с ребенком, нервное напряжение из-за ситуации с коронавирусом могли спровоцировать инфаркт.