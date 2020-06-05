Ливия противостоит Турции, которая воюет в стране за нефть

Бенгази, 5 июня. Ливия противостоит агрессии члена НАТО Турции, которую в регионе интересуют только полезные ископаемые, заявил официальный спикер Ливийской национальной армии (ЛНА), генерал-майор Ахмад Мисмари.

Мисмари сообщил журналистам, что ЛНА противостоит стране-члену НАТО Турции, которая обладает большим военным потенциалом. По его словам, Турцию в Ливии интересует только полезные ископаемые: нефть и газ.

Представитель ЛНА возложил ответственность на главу так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Файеза Сарраджа за то, что сейчас идет не внутриливийская борьба, а борьба Ливии и Турции.

Ранее сообщалось, что Турция является главным союзником террористического режима в Триполи. У Анкары в данном регионе крупные амбиции: Турция рассчитывает на большую долю в распределении нефтегазовых месторождений североафриканской страны. Мисмари ранее сообщил, что Турция использует террористическую угрозу, чтобы оправдать свое присутствие в Северной Африке, но на самом деле перебрасывает террористов из Сирии и использует их для прокси-войны, чтобы усугубить и без того запутанную ситуации в стране. Все эти действия приводят к жертвам среди мирного населения.

Ранее Федеральное агентство новостей освещало масштаб военного вмешательства Турции во внутренние дела Ливии, которое формирует новый очаг террористической угрозы в Северной Африке и может спровоцировать военный конфликт целого ряда государств.