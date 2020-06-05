Правозащитница Запорожцева поделилась воспоминаниями о ведущей Юлии Норкиной

Москва, 5 июня. Теле- и радиоведущая Юлия Норкина тонко чувствовала социальную несправедливость и жила на «открытом нерве». Об этом рассказала подруга покойной журналистки, правозащитница Галина Запорожцева.

По ее словам, новость о смерти Норкиной для нее стала шоком. Запорожцева отмечает, что она много раз пересекалась с журналисткой на съемках телепрограмм, и Норкина для нее всегда была личностью с большой буквы, а также образцом русской женщины, которая тонко чувствовала социальную несправедливость.

В интервью с изданием Nation News правозащитница пояснила, что всегда считала телеведущую эталоном и очень красивой женщиной. Она частно спрашивала ее мнения в той или иной ситуации.

«Юля жила на открытом нерве. Есть люди толстокожие, а у Юли, по моим ощущениям, кожи вообще не было. Она весь мир воспринимала всей своей нервной системой, она была как открытый нерв, и такие люди быстро сгорают», — пояснила Галина Запорожцева.

Он также выразила мнение, что инфаркт стал результатом того, что журналистка принимала близко к сердцу любу социальную несправедливость и чужую боль.

Напомним, 5 июня телеведущий Андрей Норкин в пятницу сообщил о смерти своей супруги, радиоведущей Юлии Норкиной. Многие коллеги и зрители уже выразили слова соболезнования и поддержку вдовцу.