Российские военные в Сирии провели патрулирование в провинции Алеппо

Дамаск, 5 июня. Российские военные провели очередное патрулирование вдоль сирийско-турецкой границы в провинции Алеппо, сообщается в информационном бюллетене российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии.

В рамках реализации положений российско-турецкого меморандума о взаимопонимании подразделения военной полиции РФ провели патрулирование по нескольким маршрутам в провинции Алеппо. Воздушное патрулирование проводилось силами армейской авиации.

В ЦПВС также добавили, что боевики, подконтрольные Турции, не нарушали режим прекращения огня, действующий с 6 марта на территории Идлибской зоны деэскалации.

«Вместе с тем, зафиксирован один обстрел населенного пункта Мизназ, один обстрел населенного пункта Бала, один обстрел населенного пункта Урум-эс-Сугра, один обстрел населенного пункта Арбих в провинции Алеппо со стороны позиций террористической организации «Джебхат ан-Нусра»1 (запрещена в РФ)», — уточнили в Центре по примирению.

Вечером в пятницу Федеральное агентство новостей сообщало, что в провинции Идлиб террористы незаконных бандгрупп, отряды которых дислоцируются на линии соприкосновения с правительственными войсками, заявили об уничтожении разведывательного беспилотника Сирийской Арабской Армии (САА). По данным военных источников, дрон был сбит в горах Аз-Завия. Тем не менее официальные новостные порталы эту информацию пока не подтверждали.

1 Организация запрещена на территории РФ.