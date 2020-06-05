Солонников назвал лукавством «благодарность» Трампа в адрес Саудовской Аравии и России

Мир изменился: теперь американцы вынуждены договариваться с другими участниками нефтяного рынка, а не стоять «над схваткой», изображая из себя хозяев положения. Об этом в интервью Федеральному агентству новостей рассказал директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников.
Так собеседник ФАН прокомментировал заявление президента США Дональда Трампа, поблагодарившего Россию и Саудовскую Аравию за нефтяную сделку. По словам американского лидера, если бы не это, вся энергетическая промышленность Соединенных Штатов была бы обрушена.
«Теперь цена на нефть порядка $40 за баррель, и некоторые говорили, что это невозможно, однако мы сделали так, что Саудовская Аравия, Россия и другие в ОПЕК+ пошли на значительные сокращения добычи», — отметил в беседе с журналистами Трамп.
Тем не менее, заметил Солонников, сказать, что проблемы американской нефтяной промышленности уже закончились, нельзя: спрос на «черное золото» восстанавливается, но довольно медленно. К тому же проблемы для сланцевой «нефтянки» никуда не делись: для 80% участников рынка цена даже в $40 за баррель крайне низка и не даст им возможности выжить.
«При этом очевидно, что соглашение ОПЕК++ сработало: всего за месяц стоимость энергоресурса стабилизировалась, поднявшись до приемлемых значений, — сказал политолог. — Но я бы хотел обратить внимание на следующий момент: впервые за все время в сделке участвовали Соединенные Штаты, взяв на себя обязательства по сокращению производства нефти. Фактически они встали в один ряд с Саудовской Аравией и Россией и вместе с ними принимали согласованные решения по ограничению добычи. Это принципиальный момент!».
Таким образом, делает вывод эксперт, американский президент «слегка лукавит», расточая благодарности в адрес партнеров по сделке. Это позволяет ему делать вид, что прежний баланс международных сил (в котором есть вынужденные договариваться россияне и саудиты, а американцы находятся «над схваткой) сохранен.
«Но это уже не так, — заявил Солонников. — Теперь США находятся в гуще событий и ничем не отличаются от остальных участников соглашения. Так что благодарность — это, конечно, хорошо, но пускай Трамп не думает, что он сумел этим кого-то обмануть. Мир уже изменился».
По мнению собеседника ФАН, роль России в урегулировании вопросов нефтедобычи действительно оказалась велика: политолог убежден, что наша страна могла выторговать себе куда более выгодные условия, однако пошла навстречу партнерам, предпочитая как можно быстрее урегулировать конфликт.
«Тут надо понимать, что Соединенные Штаты имели массу рычагов давления на Саудовскую Аравию при заключении сделки, — напомнил эксперт. — В то время как Россия была полностью автономна в принятии решений и в принципе могла занять более жесткую позицию. За то, что мы этого не сделали, Трампу, пожалуй, действительно стоило бы сказать спасибо».