Солонников назвал лукавством «благодарность» Трампа в адрес Саудовской Аравии и России



Мир изменился: теперь американцы вынуждены договариваться с другими участниками нефтяного рынка, а не стоять «над схваткой», изображая из себя хозяев положения. Об этом в интервью Федеральному агентству новостей рассказал директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников.

Так собеседник ФАН прокомментировал заявление президента США Дональда Трампа, поблагодарившего Россию и Саудовскую Аравию за нефтяную сделку. По словам американского лидера, если бы не это, вся энергетическая промышленность Соединенных Штатов была бы обрушена.

«Теперь цена на нефть порядка $40 за баррель, и некоторые говорили, что это невозможно, однако мы сделали так, что Саудовская Аравия, Россия и другие в ОПЕК+ пошли на значительные сокращения добычи», — отметил в беседе с журналистами Трамп.

Тем не менее, заметил Солонников, сказать, что проблемы американской нефтяной промышленности уже закончились, нельзя: спрос на «черное золото» восстанавливается, но довольно медленно. К тому же проблемы для сланцевой «нефтянки» никуда не делись: для 80% участников рынка цена даже в $40 за баррель крайне низка и не даст им возможности выжить.

«При этом очевидно, что соглашение ОПЕК++ сработало: всего за месяц стоимость энергоресурса стабилизировалась, поднявшись до приемлемых значений, — сказал политолог. — Но я бы хотел обратить внимание на следующий момент: впервые за все время в сделке участвовали Соединенные Штаты, взяв на себя обязательства по сокращению производства нефти. Фактически они встали в один ряд с Саудовской Аравией и Россией и вместе с ними принимали согласованные решения по ограничению добычи. Это принципиальный момент!».

Таким образом, делает вывод эксперт, американский президент «слегка лукавит», расточая благодарности в адрес партнеров по сделке. Это позволяет ему делать вид, что прежний баланс международных сил (в котором есть вынужденные договариваться россияне и саудиты, а американцы находятся «над схваткой) сохранен.

«Но это уже не так, — заявил Солонников. — Теперь США находятся в гуще событий и ничем не отличаются от остальных участников соглашения. Так что благодарность — это, конечно, хорошо, но пускай Трамп не думает, что он сумел этим кого-то обмануть. Мир уже изменился».

По мнению собеседника ФАН, роль России в урегулировании вопросов нефтедобычи действительно оказалась велика: политолог убежден, что наша страна могла выторговать себе куда более выгодные условия, однако пошла навстречу партнерам, предпочитая как можно быстрее урегулировать конфликт.