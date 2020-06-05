Препарат от расстройства желудка помог при лечении коронавируса

Москва, 5 июня. Популярный лекарственный препарат «Фамотидин», который обычно применяется при расстройстве желудка, оказался эффективен при борьбе с коронавирусной инфекцией. Однако, согласно результатам исследования, лечение возможно при условии, что пациенту не требуется госпитализация или интенсивная терапия.

Всего в исследовании принимали участие 10 человек. Во время эксперимента врачи оценивали по четырехбалльной шкале тяжесть основных признаков заболевания: кашля, одышки, усталости, головной боли и потери вкуса и обоняния.

В результате симптомы у больных коронавирусной инфекцией, принимающих «Фамотидин», продлились от 2 до 26 дней, а средний период лечения составлял 11 дней. После прохождения исследования все 10 пациентов отметили, что их самочувствие улучшилось в среднем через два дня после начала лечения. Полное же избавление от симптомов наступило через две недели.

При этом, имеющихся на сегодняшний день данных недостаточно, чтобы подтвердить эффект от приема «Фамотидина». Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на журнал Gut.

Напомним, глава российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев заявил, что Российский препарат против коронавируса нового типа «Авифавир» будет бесплатным в РФ в рамках Обязательного медицинского страхования (ОМС). Предполагается, что 11 июня лекарство поступит в российские клиники.