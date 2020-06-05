На Ямале нефтепродукты слили в почву

Салехард, 5 июня. Несанкционированный слив семи кубометров нефтепродуктов из трансформатора в почву произошел в городе Муравленко, сообщает пресс-служба прокуратуры Ямало-Ненецкого автономного округа.

«В городе Муравленко на производственной территории АО «РСК Ямала» из резервного трансформатора подстанции «Муравленковская» произошел несанкционированный слив более семи кубометров нефтепродуктов, что повлекло загрязнение почвы на площади более 0,6 га», — говорится в сообщении региональной прокуратуры.

В прокуратуре уточнили, что во время инцидента никто не пострадал, в городе проблем с электроснабжением не было.

По данному факту городская прокуратура проводит проверку.

Отметим, 29 мая в результате повреждения одного из резервуаров на норильской ТЭЦ-3 произошла утечка нескольких тонн нефтепродуктов, передавал RT. На территории Красноярского края введен режим ЧС федерального уровня.

Для ликвидации аварии в Норильске привлечены около пятисот человек: сотрудники МЧС из Новосибирской области, спасатели Росморречфлота, аварийно-спасательная группа компании «Газпром нефть». Они останутся на месте до полной ликвидации чрезвычайной ситуации. Будут оказывать необходимую помощь региону.

В пятницу, во Всемирный день окружающей среды, президент России Владимир Путин провел встречу с представителями общественных организаций, работающих в сфере экологии и зоозащиты. Глава государства призвал ведомства проверить состояние подобных объектов хранения нефтепродуктов по всей стране. Он также обратился к правительству, с требование совместно с парламентариями «завершить работу по внесению в природоохранное законодательство принципиальных изменений, которые позволят предотвращать подобные ситуации в будущем».