Муцениеце рассказала о первой реакции Прилучного на обвинения в насилии

Москва, 5 июня. Актриса и модель Агата Муцениеце в своей передаче «Честный развод» рассказала о реакции бывшего супруга Павла Прилучного на ее заявление о домашнем насилии. По ее словам, действия супруга после этого были неоднозначные.

Ранее вокруг звездной пары разгорелся крупный скандал — актриса обвинила мужа в рукоприкладстве и злоупотреблении алкоголем. Также она заявила, что Прилучный выгнал ее с детьми из дома во время режима самоизоляции. Об этом она рассказала своим подписчикам в Instagram, выйдя в эфир с аккаунта своей матери. Женщина утверждала, что супруг в порывах злости разбил ее телефон.

«Паша отреагировал на то видео плохо. Мне жаль, что моя ситуация вылезла как чирей, но я рада, что об этом теперь говорят по-другому. У него была фраза: если ты захочешь вернуться, приходи. Но, в моем понимании, полноценных попыток не было», — пояснила она в выпуске нового шоу на своем YouTube-канале.

Напомним, ранее Муцениеце рассказала, что после заявления о разводе ее поддержал актер и телеведущий Дмитрий Нагиев, имеющий опыт в тяжелых расставаниях.

Стоит отметить, что о своем намерении развестись с Прилучным Муцениеце заявляла еще в феврале этого года, но тогда она не сказала, почему она хочет разорвать отношения с отцом своих детей. Тем не менее, после скандала актриса отмечала, что все равно любит Прилучного «назло всему», и даже попросила у него прощения.

Актриса добавила, что единственное, что она поняла за время брака с Прилучным — то, что нельзя нарушать границы желаний своего партнера. То есть, если муж или жена, например, хочет сниматься в кино или куда-то поехать, то запрещать это нельзя.