Замглавы МИД России и посол Греции обсудили урегулирование конфликтов в Средиземноморье

Москва, 5 июня. Замглавы российского МИД Сергей Вершинин и греческий посол Екатерини Нассика по телефону обсудили 5 июня вопросы, связанные с урегулированием конфликтов в районе Средиземноморья. Инициатором разговора выступила Греция, сообщает пресс-служба российского внешнеполитического ведомства.

Дипломаты двух стран полностью сошлись во мнении, что политический путь – единственное средство урегулирования ситуации в Ливии при самом активном участии ООН. Вершинин и Нассика единогласно выступили за назначение нового спецпредставителя Организации объединенных наций по Ливии, чтобы активизировался процесс стабилизации.

Рассмотрели политики и возможный вклад в миротворческий процесс со стороны Африканского союза и Лиги арабских государств.

Еще одной темой стали палестинско-израильские отношения. Дипломаты затронули вопросы активизации мирового сообщества с целью возобновления диалога между сторонами конфликта.