Эксперт рассказал, в чем сложность сбора нефтепродуктов после аварии под Норильском

Спасатели смогли локализовать разлив дизельного топлива под Норильском и теперь работают над расчисткой грунта и реки и сбором нефтепродуктов. Они останутся в регионе до полной ликвидации последствий чрезвычайной ситуации. Самым сложным в этой работе может быть очищение поверхностных вод и береговой линии, рассказал Федеральному агентству новостей директор ООО «Эко-Экспресс-Сервис», специалист по очищению акватории от нефтепродуктов Владимир Жигульский.

«Это длительный и очень трудоемкий процесс, — поделился с ФАН Жигульский. — Как ведет себя дизельное топливо: оно может частично раствориться, частично остаться в пленочном состоянии, сорбироваться в береговую зону. Одновременно будет происходить масса процессов, и многое будет зависеть от внешних факторов: температуры воздуха и воды, ветра, волнения, перемешивания водных масс. Скорее всего, дизельное топливо не будет оседать на дно, донные грунты не будут затронуты, и основной зоной поражения будут верхние слои воды».

По мнению эксперта, самое сложное в работе спасателей — это восстановление береговой линии, которая впитает нефтепродукты.

«Удалить нефтепродукты из грунта очень сложно, приходится снимать этот загрязненный слой, удалять его и завозить на его место новый, если нужно, — прокомментировал Жигульский. — Но если там пески или мягкий грунт — это один подход, а если там камень, скальная порода, то с такой поверхности нефтепродукты не соберешь, их надо очищать».

На совещании с Владимиром Путиным по конференц-связи глава МЧС Евгений Зиничев заверил: сжигать собранное топливо не планируют — этого нельзя делать с точки зрения экологии. Весь объем собранных нефтепродуктов складируют в цистернах для ГСМ до вывоза спецтехникой.

Эксперт считает это решение наиболее оптимальным.

«Мне даже трудно представить, возможно ли сжигать смесь, которую они соберут, — объяснил ФАН Жигульский. — Возможно, она будет настолько обводнена, что это будет невозможно. Поэтому сбор нефтеводяной смеси и загрязненного грунта, последующая очистка в мобильных очистных сооружениях или вывоз на стационарные очистные — лучший вариант».

Над расчисткой грунта и реки работают спасатели Сибирского спасательного центра МЧС России из Новосибирской области, спасатели Росморречфлота, экологи, специалисты Росприроднадзора, свою помощь предложили «Газпром» и «Роснефть».

По словам главы «Норникеля» Владимира Потанина, откликнулись предприниматели со всей страны. Между тем, Потанин пообещал, что «Норильский никель» полностью профинансирует все работы по ликвидации последствий разлива топлива в Красноярском крае.

Что касается оценки последствий, то, по мнению Жигульского, давать их можно только после тщательного изучения документации, полученных подробных данных о загрязнении среды.

Накануне замглавы Минприроды Елена Панова заявила, что экосистема будет восстанавливаться минимум 10 лет, а представители WWF утверждают, что понадобятся на восстановление экосистемы в районе аварии на ТЭЦ-3 в Норильске уйдут десятилетия.

Владимир Жигульский, который десятки лет работает с разливами нефтепродуктов на водных поверхностях, подтверждает, что ситуация очень серьезная. Тем не менее, он предлагает не драматизировать ее и утверждает, что техногенная авария будет ликвидирована с минимальными последствиями для окружающей среды.

«Ситуация сейчас не замалчивается, на нее обращают внимание, — сказал собеседник агентства. — У нас имеются хорошие силы и средства, есть опыт в таких ситуациях, на месте работают профессионалы. Кроме того, нет утвержденных методик по оценке ущерба природе и последующему восстановлению, поэтому делать такие заявления надо после изучения степени загрязненности всех компонентов. Возможно, погибнет кормовая база, из этой зоны уйдут рыбы, из прибрежной — птицы и животные».

Ранее во ВНИРО рассказали, что авария может привести к тому, что из биопроцесса выпадет целое поколение 38 видов рыб, обитающих в бассейне реки Пясины — молодняк просто не сможет покинуть загрязненную зону.