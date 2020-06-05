Мурашко заявил, что вакцина от COVID-19 должна стать доступна всем

Москва, 5 июня. Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что вакцина от коронавирусной инфекции должна стать доступна для всех стран мира. Данное мнение он высказал во время интервью Наиле Аскер-заде в программе «Вести» на канале «Россия-1».

«Она должна таковой стать. Здесь встанет вопрос о ценообразовании. Потому что, когда идет покрытие большого количества населения вакциной, конечно, цена имеет также значение», — пояснил глава российского Минздрава.

При этом Мурашко подчеркнул, что во время глобального саммита по вакцинам, который накануне состоялся в онлайн-формате в Лондоне, все поддержали значимость вакцинации. Прививка от коронавируса рассматривается как наиболее экономичный вариант снижения смертности, поэтому она должна стать доступна для всех стран мира, отметил Мурашко.

Напомним, ранее в среду Мурашко заявил, что эпидемиологический процесс в некоторых российских регионах остается напряженным. При этом он сказал, что уже 8 московских клиник Минздрава РФ, ранее перепрофилированных для пациентов с COVID-19, с 3 июня возвращаются к прежнему режиму работы.