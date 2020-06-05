Певец Эмин переболел коронавирусом 

Москва, 5 июня. Первый вице-президент Crocus Group, певец Эмин Агаларов сообщил, что переболел COVID-19.

Во время эфира с оперным певцом Юсифом Эйвазовым в Instagram Агаларов уточнил, что о заболевании узнал случайно, температура не поднималась, каких-либо признаков ОРВИ не было.

«Я собирался ехать на работу, побрызгался одеколоном, и у меня было такое ощущение, что он пустой, бракованный <…> Я понял, что реально не чувствую запаха. Потом пошел завтракать и понял, что вся еда безвкусная», — рассказал певец.

Почуяв неладное, Эмин обратился к врачам, тесты на коронавирус показали положительный результат. На две недели певец ушел в карантин, продолжая работать удаленно. По словам артиста, это был для него новый опыт.

«Хотя вообще никогда не был один в своей жизни, ни одной минуты. Так что встретился с самим собой впервые за 40 лет. И был удивлен встречей с этим человеком», — признался Эмин.

Сейчас болезнь уже позади, певец полностью вылечился, инфекция прошла без каких-либо последствий.

«Зато теперь у меня есть антитела!» — добавил он.

Напомним, в середине мая Эмин сообщил о расставании с супругой Аленой Гавриловой после двух лет брака. Модель, в свою очередь, категорически отказалась от любых комментариев на тему развода. Позднее она прервала молчание, опубликовав в stories своего аккаунта Instagram цитату Сергея Бодрова, в которой говорилось о том, что больно осознавать тот факт, что «мир продолжает жить и без тебя».