Спецрейс с россиянами на борту вылетел из Парижа

Париж, 5 июня. Представитель российского посольства во Франции Антон Токовинин сообщил о вылете из Парижа специального вывозного рейса «Аэрофлота» со 139 россиянами на борту.

Воздушное судно вылетело 5 июня в 20.25 по московскому времени, ориентировочно, самолет приземлится в 00.10.

Помимо россиян, на борту находятся двое граждан Франции, один украинец и один бельгиец.

Сотрудник дипломатического ведомства добавил, что в Россию летят и те, кто находился в Бельгии и Нидерландах. Никаких проблем с регистрацией у граждан РФ не возникало.

Токовинин подчеркнул, что дипломаты постоянно держат связь с российскими гражданами, которым оказывается максимально возможная помощь, пишет ТАСС.

Нынешний спецрейс стал третьим за последние три недели, ранее 288 россиян доставили на родину из Франции 19 и 29 мая.