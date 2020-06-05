В ПНС Ливии заявили о планах оккупации всей страны турецкими интервентами и наемниками

Триполи, 5 июня. Боевики так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии намерены захватить под свой контроль западную часть североафриканского государства после того, как группировки триполитанского режима полностью оккупируют населенный пункт Тархуна. Об этом заявил глава «МИД» ПНС Мухаммад Сияла в интервью телеканалу Libya24 TV.

По словам «министра» марионеточного «правительства» Файеза Сарраджа в Триполи, ПНС якобы планирует в перспективе создать единое государство на всей ливийской территории. Таким образом Сияла фактически признал, что незаконные вооруженные группировки так называемого Правительства национального согласия, поддерживаемые Турцией, хотят создать в Ливии рассадник террористической угрозы, наплевав на мнение ливийского народа.

Стоит отметить, что Анкара по-прежнему продолжает оказывать военную поддержку ПНС, пополняя ряды группировок, захвативших столицу Ливии, джихадистами-наемниками, перебрасываемыми турками из сирийского Идлиба. Многие из этих боевиков являются членами запрещенных в России террористических организаций: «Аль-Каида»1, «Исламское государство»1 и «Братья-мусульмане»1. Кроме того, Турция, нарушая оружейное эмбарго ООН, накачивает бандитов в Триполи современным оружием, снаряжением и боевой техникой. Вся эта деятельность провоцирует продолжение кровопролития и дальнейшую эскалацию напряженности в североафриканском регионе, что уже вызывает серьезное беспокойство многих соседних государств.

Ранее Федеральное агентство новостей рассказывало о том, что Египет призвал к формированию альянса для противостояния турецкой агрессии в Ливии и Восточном Средиземноморье, где Реджеп Тайип Эрдоган возжелал проводить буровые работы, проигнорировав суверенитет ряда стран. В этот союз помимо самого Египта уже вошли Франция, Греция, Кипр и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ).

1 Организация запрещена на территории РФ.