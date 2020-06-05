Депутат Госдумы Ионин будет лечиться от коронавируса в домашних условиях

Москва, 5 июня. Дмитрий Ионин стал восьмым депутатом Госдумы с подтвержденным диагнозом «коронавирусная инфекция». Лечение парламентарий будет проходить в домашних условиях.

По словам Ионина, в последний раз он имел контакты со своими коллегами по Госдуме 27 мая, когда прошло очередное пленарное заседание нижней палаты парламента.

Сейчас депутат от «Справедливой России» находится в Екатеринбурге, из характерных симптомов пневмонии COVID-19 у него наблюдается только кашель.

«Слава богу, только односторонняя пневмония, поражение легких только 5%. Самый легкий вариант коронавируса. Амбулаторное лечение на дому с ежедневным посещением врача», — сообщил Ионин результаты медицинского обследования.

Ранее в Госдуме было выявлено семь случаев коронавирусной инфекции. Среди заболевших — глава комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников и его первый заместитель Дмитрий Новиков. Также пневмония нового типа была выявлена у члена комитета по аграрным вопросам Светланы Максимовой и зампреда комитета по вопросам семьи, женщин и детей Оксаны Пушкиной.

По последним данным, в России зарегистрировано 449,8 тысячи заболевших COVID-19, 212,6 тысячи из них уже выздоровели.