Ученые рассказали об опасности коронавируса для лысых мужчин

Мадрид, 5 июня. Лысые мужчины больше подвержены риску заразиться коронавирусной инфекцией с последующим летальным исходом. Ученые считают, что все дело в мужском гормоне под названием андроген, который помогает вирусу атаковать клетки в организме.

Результатами исследования с изданием The Telegraph поделился профессор из университета Брауна Карлос Вамбьер. По его словам, ученые расценивают фактор облысения как один из критериев прогноза тяжести заболевания коронавирусом. Гормон они считают «воротами», которые способствуют проникновению вируса в клетки.

Вамбьер рассказал о результатах исследований в Испании двух групп больных мужчин, согласно статистике, более 70% заболевших были лысыми. Однако ученые не спешат пока делать официальное заявление, ссылаясь на тот факт, что исследования были небольшими, работа в этом направлении не окончена.

В Великобритании на этой недели был опубликован отчет, согласно которому от коронавируса мужчины трудоспособного возраста умирают в два раза чаще женщин.