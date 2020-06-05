Лутинг во время чумы: почему США должны уйти с Ближнего Востока. Колонка Комиссара Яррика

Соединенные Штаты решили вновь призвать Россию к ответу за антитеррористическую и миротворческую деятельность на Ближнем Востоке. Госдепартамент США на официальном уровне призвал РФ «убираться» с Ближнего Востока — как будто забывая о том, что Вашингтон сам не прочь остаться в этом регионе земного шара. Эксплуатации Востока Штатами не мешают даже массовые беспорядки в США — пусть все горит в Миннеаполисе, Сент-Луисе и Чикаго, лишь бы нефть и ресурсы продолжали течь рекой.

Кто на самом деле должен уйти с Ближнего Востока и как заявления Госдепартамента лишь сильнее подчеркивают нестабильную обстановку в самих США, рассуждает руководитель военно-политического Telegram-канала Astra Militarum Комиссар Яррик.

Наглость Госдепартамента

В ходе видеоконференции 4 июня 2020 года в Институте Ближнего Востока в Вашингтоне помощник госсекретаря США Дэвид Шенкер выступил с потрясающим по своей наглости заявлением. По его мнению, политика 44-го президента США Барака Обамы позволила России прочно закрепить свои позиции в Сирии и утвердиться на Ближнем Востоке.

И эта новая геополитическая конфигурация сильно нервирует деятелей в Вашингтоне:

«На протяжении 45 лет краеугольным камнем американской политики было держать русских подальше от Ближнего Востока. Сейчас они там, играют деструктивную роль. И мы, прямо говоря, думаем, что они должны убираться оттуда».

Очень интересно это слышать от представителя именно США. Той страны, которая за те же 45 лет развязала больше всех вооруженных конфликтов на планете. И которая стояла за началом практически всех остальных крупных столкновений XX века.

Шенкер признал, что вмешательство России в сирийский конфликт перевернуло ход войны с террористами «Исламского государства»1 (запрещено в РФ). Однако дипломат, не имея ни грамма дипломатического этикета, заявил, что ничего позитивного он в этом не видит:

«Администрация Обамы на свой страх и риск приветствовала приход России в Сирию, думая, что это поставит [Москву] в затруднительное положение. А Россия перевернула ход войны, и режим Асада остается там до сих пор. Я думаю, что, честно говоря, это был грубый промах».

На вопрос, а не была ли промахом вся американская кампания по борьбе с терроризмом на Ближнем Востоке, Шенкер не отвечал. Не ответил он и на вопрос, что бы произошло с народом Сирийской Арабской Республики, если бы страну оккупировали боевики «Исламского государства» (запрещено в РФ). И мы знаем, почему.

Цветы зла

Если провести короткий аудит всей деятельности США за полвека, то мы придем к интересным умозаключениям. Начиная с событий холодной войны, Америка накачивала оружием всех тех, кто мог вести борьбу с советской экспансией в мире. Результат нам хорошо известен: взращенные американцами «цветы зла» проросли и начали угрожать всей структуре международной безопасности.

Американцы снабжали террористов в Афганистане оружием и военным имуществом во время боевых действий против СССР. Американская поддержка афганских моджахедов способствовала появлению такой террористической организации, как «Аль-Каида»1 (запрещена в РФ).

После Афганистана США начали свою экспансию на Ближний Восток, начав военную операцию против Ирака в 1991 году, а после этого под надуманным предлогом — в 2003-м. При этом США и их партнеры стояли за массовыми волнениями и свержениями легитимных властей во многих странах Ближнего Востока и Африки. Что нередко приводило к кровопролитным гражданским войнам, многие из которых идут до сих пор. Жертвами деятельности США и их союзников стали десятки миллионов человек по всей планете, а ущерб, нанесенный государствам, оценивается в десятки триллионов долларов. Кстати, именно вмешательство США во внутренние дела ближневосточных государств породило ИГИЛ1, которое больше 15 лет терроризировало население всего мира от Индонезии до Центральной Африки.

Только своевременное начало военной операции Российской Федерации в Сирии в 2015 году позволило остановить террористов «Исламского государства», а численность боевиков сократить с 35 тысяч до нескольких сотен человек на территории САР.

Лутинг как основа государственной политики

Несмотря на это, по мнению чиновника Государственного департамента, все равно во всех бедах Ближнего Востока виновата Россия. Видимо, господин Дэвид Шенкер страдает от незнания внешней политики своей страны, что говорит о его полном непрофессионализме. Или он страдает страшной профессиональной амнезией и просто забыл, что США виновны в гибели десятков миллионов человек на Ближнем Востоке, а многие страны в ближайшие десятилетия не смогут восстановить себя после вмешательства американцев и их союзников в их внутренние дела.

С другой стороны, Дэвид Шенкер не может не знать, какова главная цель США на Ближнем Востоке. Все мы помним, как полгода назад Дональд Трамп во всеуслышание заявил, что в Сирии его интересует только нефть. Последовавшие вслед за этим действия Штатов — вывод войск с части баз на северо-востоке Сирии и их передислокация поближе к богатым нефтеносным районам Заевфратье — лишь еще больше подкрепляли слова Трампа.

Таким образом, США ведут себя на Ближнем Востоке как мародеры и преступники, но при этом во всех бедах региона у них виновата Россия. Поразительное упрямство!

Вообще, подобное поведение свойственно для американцев. Они не умеют признавать свои ошибки и готовы винить кого угодно в них, но только не себя. Последние события в США — яркий тому пример. Что характерно, там снова проявилась характерная черта американцев — склонность к «лутингу», то есть к мародерству на покоренных территориях.

Гори-гори ясно

После жестокого убийства афроамериканца Джорджа Флойда, погибшего 25 мая 2020 года от рук белого полицейского из Миннеаполиса Дерека Шовина, вспыхнули бунты и акции протеста. Уже неделю протестующие громят улицы американских городов, грабят магазины и рестораны, а присылаемые кадры из Миннеаполиса или Сент-Луиса больше походят на сводки боевых действий. Армия и полиция США никак не могут подавить разбушевавшийся протест, а в отдельных случаях — по требованиям разошедшейся толпы — встают на колени и массово каются за убийство темнокожего.

Как верно заметили наши коллеги из проекта WarGonzo, «когда военный становится на колени — это приговор для офицера». Американская армия деморализована и ничего не может противопоставить оголтелой толпе. Но американские политики почему-то не увидели в этом внутреннюю напряженность в своей стране, вызванную социальными проблемами, не поняли, что законы и полиция в США действуют не для защиты народа, а как инструмент подавления человека, контроля его деятельности. Нет. Американские политики заявили, что в этом виновата Россия, хотя никаких доказательств вновь не было предоставлено.

Так же происходит и в мировой политике. Там, где США терпят фиаско, виновата Россия, Китай, Иран, Сирия, Куба, Венесуэла — кто угодно, но только не США и их бездарные руководители и политические деятели, по чьей вине страдают сотни миллионов человек по всему миру.

Янки, гоухоум!

При всем при этом США продолжают учить других, как им правильно встроиться в архитектуру современного миропорядка. Естественно, Вашингтон считает, что он возглавит эту общую «архитектуру» — хотя в самих Штатах у политиков почва уходит из-под ног. И на этом фоне заявление помощника госсекретаря США о том, что «Россия должна убираться с Ближнего Востока» выглядит как неумелая и дешевая попытка сохранить лицо во время всеамериканской протестной чумы.

Говоря о словах Дэвида Шенкера, появляется другой вопрос — может все-таки США должны убраться с Ближнего Востока и из всех тех стран, куда ради реализации своих амбиций они пришли? С высокой долей вероятности, такой вопрос к Вашингтону желают задать большинство стран мира. И когда-нибудь он будет озвучен, а американцам придется прекратить вмешиваться в дела суверенных государств.

1 Организация запрещена на территории РФ.