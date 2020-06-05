ВОЗ пересмотрела рекомендации по поводу ношения масок

Женева, 5 июня. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) пересмотрела свое мнение об использовании масок и теперь рекомендует носить их в общественном транспорте и магазинах, а также всем, кто старше 60 лет.

В пятницу гендиректор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус ознакомил журналистов с разработанным ВОЗ новым руководством по медицинским маскам.

«В районах, где наблюдается распространение вируса, мы рекомендуем, чтобы лица 60 лет и старше, а также те, у кого имеются соответствующие показания, должны носить медицинские маски в ситуациях, когда физическое дистанцирование невозможно», — сообщил он.

Кроме того, ВОЗ советует правительствам всех стран поощрять население надевать маски в общественных местах. Речь идет о магазинах, общественном транспорте и других местах скопления людей. ВОЗ также рекомендует носить маски в медицинских учреждениях всему персоналу, не только медицинским работникам.

Глава ВОЗ уточнил, что защитные маски должны быть трехслойными.

«Маски не являются заменой физического дистанцирования, гигиены рук и других мер общественного здравоохранения», — добавил он, подчеркнув, что само по себе ношение маски от COVID-19 не защитит.

В России за последние сутки выявлено 8726 новых случаев коронавируса, из них наибольшее число в Москве — 1855. В общей сложности выявлено 449 834 случаев, 5528 пациентов скончались. Как сообщает RT со ссылкой на данные оперативного штаба, около 85% граждан, у которых за истекшие сутки был обнаружен коронавирус, младше 65 лет.

В Роспотребнадзоре уточнили, что в России в общей сложности проведено более 12 млн тестов на выявление COVID-19.