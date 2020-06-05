Греция готова противостоять агрессии Турции в Ливии и Средиземном море

Отношения между Грецией и Турцией серьезно ухудшились в последнее время на фоне турецкой интервенции в Ливию и самовольной попытки Анкары перекроить морские границы ряда государств Восточного Средиземноморья, исходя из своих геополитических и финансово-экономических интересов. Однако греческие власти не намерены терпеть такой беспредел и проявление османских амбиций со стороны соседней страны, а довольно серьезный военный потенциал Афин вполне может быть использован в этом конфликте интересов. В сегодняшнем заявлении глава Минобороны Греции отчетливо дал понять, что европейское государство готово защищать свой суверенитет от Турции.

Вековая взаимная неприязнь

Взаимоотношения Турции и Греции на протяжении нескольких столетий остаются крайне сложными, сопровождаясь обоюдной враждой и многочисленными разногласиями. До 1821 года Греция входила в состав Османской империи, но события национально-освободительной войны, в ходе которой греческий народ боролся за самостоятельность, привели к заключению в 1832 году Андрианопольского договора. Уже после обретения греками независимости в период с конца XIX века по 20-е годы XX века между государствами произошло четыре военных столкновения: греко-турецкая война (1897 год), Первая Балканская война (1912–1913 годы), противостояние стран в Первой мировой войне (1914–1918 годы) и Вторая греко-турецкая война (1912–1922 годы), именуемая Малоазийским походом.

Стоит отметить, что, помимо общих морских границ, Греция и Турция имеют и сухопутный участок разграничения протяженностью 192 километра. Очередным поводом для разногласий в 50-х годах прошлого столетия стал Кипр, находившийся в тот период времени в зоне влияния Великобритании. Большинство населения острова составляли греки-киприоты (около 82%), желавшие воссоединения с Грецией, но Афины не решались выразить поддержку акциям гражданского неповиновения, проводившимся с 1930-х годов, чтобы не портить отношения с Британией.

Однако после стамбульского погрома в 1955 году и разрыва греко-турецких дипломатических связей Кипр оказался разделенным. В 1960 году обе страны направили войска на оспариваемый остров, чтобы обеспечить защиту своих интересов. Спустя четыре напряженных года дело все-таки дошло до очередного военного столкновения и даже вмешательства в это противостояние Организации Объединенных Наций. Но на этом кровопролитие не закончилось, продолжившись до середины 1974 года. В итоге оккупированная турками так называемая Турецкая Республика Северного Кипра по-прежнему остается непризнанной мировым сообществом, а о едва сформировавшемся в первой половине минувшего века сближении Турции и Греции пришлось забыть.

Конфликт интересов в Эгейском море

Помимо Кипра, Турция и Греция несколько раз затрагивали вопрос разделения акватории Эгейского моря, что также едва не привело к военным действиям в 1987 и 1996 годах. Уладить противоречия не помогли даже Давосский процесс и череда общих бед в виде сильных землетрясений (Измитское землетрясение), когда, казалось бы, непримиримая вражда на фоне катастрофы могла сойти на нет. Еще многие факторы оказывали свое влияние на политические процессы, происходящие в соседних государствах, такие как, например, волна нелегальной турецкой миграции в 2010 году. В том же году в результате обнародования Wikileaks доклада американского посла в Анкаре Джеймса Джеффри греки узнали о подготовке турецкой стороной вторжения в приграничный Эврос.

Ливийский фактор и «передел» Средиземноморья

Поводом для очередного всплеска греко-турецкой неприязни в новейшей истории стало заключение преступного соглашения о военном сотрудничестве между Турцией и так называемым Правительством национального согласия (ПНС) Ливии. Меморандум о военной поддержке триполитанского режима Файеза Сарраджа от 28 ноября минувшего года был утвержден турецким президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом 26 декабря 2019 года, став новым поводом для ухудшения отношений Анкары не только с Грецией, но и рядом Средиземноморских государств.

В соответствии с этим соглашением, заключенным с давно утратившим свою легитимность марионеточным «правительством» в Триполи, Турция вознамерилась изменить морские разграничения Восточного Средиземноморья в своих геополитических и финансовых интересах, что вызвало осуждение со стороны Египта, Греции, Франции, Кипра и Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ). Дипломатии этих стран выдвинули в адрес Анкары обвинение в нарушении кипрских границ ради проведения турками буровых работ на шельфе, расположенном в исключительной экономической зоне островного государства.

За последнее время турецкие военные самолеты неоднократно нарушали воздушное пространство Греции, осуществляя разведывательные полеты над территориальными водами европейской страны. Так, в прошлом месяце онлайн-сервис по отслеживанию полетов военной авиации в Средиземном море ItaMilRadar сообщал о фиксации разведывательного самолета раннего предупреждения и управления Boeing E-7T неподалеку от Греции.

Вмешательство Турции во внутренние дела Ливии, контрабанда оружия для террористических группировок ПНС вопреки эмбарго ООН, переброска тысяч сирийских джихадистов-наемников на ливийскую территорию — все это последовательная стратегия по усилению турецкого влияния в регионе, направленная на захват районов Восточного Средиземноморья. Это является следствием османских имперских замашек Эрдогана, его желания обогащаться за счет разработки нефтегазовых шельфов региона и получения контроля над всеми поставками энергоресурсов между Грецией, Кипром, Египтом и Израилем. Именно ради этого и продолжает оказываться «помощь» боевикам Файеза Сарраджа.

Военный потенциал Греции

Военный потенциал Греции не так уж сильно уступает турецкой армии, кроме того, греки исторически имеют особую стойкость и всячески демонстрируют, что не станут мириться с подобным самоволием Турции. Также не стоит забывать, что обе страны являются членами НАТО, что несколько помогает избежать возможного военного столкновения. Греческие вооруженные силы вовсе не являются небоеспособными, Афины всячески пытаются поддерживать их в тонусе, чтобы при необходимости отстаивать государственные интересы. Многочисленные конфликты с турками двух последних столетий доказали необходимость такой готовности.

В распоряжении Греции есть несколько армейских корпусов с общей численностью личного состава порядка 160 тысяч человек, кроме того, имеется около 250 тысяч резервистов. Парк греческой бронированной техники в количестве свыше 4000 единиц состоит из германских танков Leopard различных модификаций, часть из которых была произведена по лицензии собственным греческим оборонно-промышленным комплексом, американских БМП М-113 и собственных «Леонид-2», БТР и БРМ.

Военно-воздушные силы страны располагают порядка 400 самолетами, в том числе транспортными и учебными, а также сотней вертолетов. Силы противовоздушной обороны включают около 500 ЗРК и зенитных орудий. Греческий флот состоит из 13 фрегатов, 10 десантных кораблей, десятка корветов, 20 ракетных катеров и четырех тральщиков. Морская авиация имеет 20 противолодочных вертолетов.

Артиллерийские системы общей численностью порядка 6 тысяч единиц, состоящие на вооружении армии Греции, представлены в основном американскими М-109, М-110 и М-270, различными типами минометов и реактивными системами залпового огня (РСЗО). Прочее оружие греческих ВС по большей части произведено в США или Германии, впрочем, есть и российские образцы, такие как ПИРК «Корнет».

Все это делает армию Греции достаточно серьезным противником для Турции, по количеству боевой техники она лишь немного уступает турецкой. Также греки, в отличие от других государств НАТО, активно приобретают оружие и технику у России.

Антитурецкий альянс

Если говорить о военном столкновении Греции и Турции в связи с деятельностью Анкары в Средиземном море на текущий момент не приходится, то в политической плоскости уже разворачивается крайне ожесточенное противостояние. Так, в начале текущей недели Египет заявил о создании союза против турецкой агрессии в Ливии и Восточном Средиземноморье, в который вошла и Греция наряду с Францией, ОАЭ и Кипром.

В совместном заявлении пятерка стран объявила о готовности противодействовать любой незаконной деятельности Турции прежде всего в территориальных водах Кипра, где турки рассчитывают начать бурение. Кроме того, члены альянса выступили за прекращение турецкого вмешательства во внутриливийский кризис, который несет угрозу безопасности всему Североафриканскому региону.

Напомним, ранее Федеральное агентство новостей рассказывало о продолжающемся нарушении Турцией запрета ООН на поставки любых типов вооружений в Ливию, введенного в 2011 году. Также редакция ФАН отмечала регулярное увеличение численности сирийских террористов-наемников ПНС на ливийской территории, завербованных турецкими властями.