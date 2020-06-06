Сирия, 6 июня. Сирийские системы ПВО отразили воздушную атаку Израиля в Хаме. ХТШ была официально признана террористической группировкой в РФ. Турецкий солдат был убит неизвестными в Идлибе, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская Арабская Армия (САА) и союзные силы: вели перестрелки с боевиками в южной части Идлиба.

«Исламское государство»1: подозревается в установке СВУ на окраине города Аль-Кашкия в Дейр-эз-Зоре.

«Хайят Тахрир аш-Шам»: была официально признана террористической группировкой в РФ.

ВС Турции: развернули три новых блокпоста в Идлибе; переправили очередной военный конвой в зону «Большого Идлиба»; понесли потери в результате нападения неизвестных в Идлибе.

Курдские вооруженные бандгруппы: арестовали 11 женщин в лагере «Аль-Хол» в Хасаке; понесли потери в результате вылазки неизвестных в Ракке; провели рейды на северо-востоке Хасаки и к северу от Ракки; обвинялись в незаконных арестах в Дейр-эз-Зоре; объявили о закрытии КПП на шоссе Алеппо — Ракка; вновь столкнулись с протестами жителей в городе Аш-Шаддади в Хасаке.

ВВС Израиля: нанесли удары по окрестностям города Масьяф на западе Хамы.

Провинция Латакия

Россия передала в распоряжение ВВС Сирии новую партию самолетов МиГ-29. Торжественная передача техники состоялась на авиабазе «Хмеймим» на западе Латакии. По данным российского посольства в САР (RusEmbSyria), сирийцы уже задействовали их при выполнении миссий. Как известно, поставка была осуществлена в рамках военно-технического сотрудничества двух стран. Напомним, предыдущая партия самолетов была доставлена в САР на прошлой неделе.

Провинция Алеппо

Спустя четыре дня после открытия участка шоссе М-4, пролегающего между Алеппо и Раккой, было объявлено о закрытии ключевого перехода у населенного пункта Ат-Тулайла. Он соединял территории, занимаемые курдскими бандгруппами с районами, подконтрольными правительственным силам. Об этом распорядились «Демократические силы Сирии»**** (SDF). Никакой информации о том, что послужило причиной для закрытия КПП, все еще не поступало.

В расположенном севернее трассы М-4 городе Манбидж между тем были арестованы двое гражданских лиц. Сообщалось, что задержанных обвинили в проведении незаконных раскопок. Инцидент произошел в квартале Шейх-Акиль.

Провинция Дейр-эз-Зор

В минувшие сутки в Восточном Дейр-эз-Зоре произошла новая вылазка неизвестных. Информагентство Al Nour передавало, что сработало СВУ, установленное на въезде в населенный пункт Аль-Кашкия. При взрыве погиб один из местных жителей. Кроме того ранения получил член «Демократических сил Сирии» (SDF), под контролем которых находится эта территория.

Позднее стало известно, что курдские боевики начали укреплять свои позиции на юго-востоке региона. В частности, были установлены новые пункты пропуска и введен комендантский час в поселениях у реки Аль-Хабур. Позднее SDF заявили о начале контртеррористической операции в данном районе. Под прикрытием ВВС международной коалиции «демократические силы» проводили обыски в районах, граничащих с иракской провинцией Аль-Анбар, сообщал Twitter-канал (NPA_English).

Позднее связанные с SDF порталы заявляли, что курдским боевикам якобы удалось задержать 21 террориста ИГ1, большинство из которых прибыли в САР из других государств. Тем не менее гражданские активисты утверждали, что в числе арестованных находились преимущественно гражданские лица, тогда как обвинения против них были сфабрикованы.

Провинция Даръа

В провинции Даръа накануне активизировались вылазки неизвестных. По данным Сирийского центра мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR), палестинский беженец был похищен неподалеку от города Аль-Музайриб. В то же время группа лиц попытались похитить детей в населенных пунктах Джиллен и Аль-Карак аш-Шарки на западе региона, однако не преуспела в этом. В организации налетов подозреваются боевики антиправительственных бандгрупп, осуществляющих подпольную деятельность.

Во второй половине дня также поступала информация о нападении на сирийских военнослужащих. Неизвестные застрелили двух солдат Сирийской Арабской Армии (САА) в районе населенного пункта Гараз.

Провинция Идлиб

На территорию Идлиба накануне прибыл еще один военный конвой ВС Турции. В его составе в САР были переброшены танки и другая военная техника. Как передавал на своей странице в Twitter военный источник (ufuk_sy), колонна пересекла границу в районе погранперехода «Кафр-Лусин» и проследовала в сторону турецких наблюдательных постов. Вместе с тем поступали данные о строительстве еще трех КПП у деревень Джузиф, Мааррата и Аль-Киясат.

Сообщалось о взаимных обстрелах на линии разграничения Сирийской Арабской Армии (САА) и боевиков вооруженной оппозиции. Военный источник в Twitter (SteeleSyAA) передавал, что противники обменивались ударами в горном районе Аз-Завия. Террористы публиковали неподтвержденные данные об уничтожении разведывательного дрона САА.

В районе города Сармин восточнее Идлиба произошло нападение на турецких военнослужащих. Неизвестные открыли по ним огонь, в результате чего один из солдат ВС Турции был убит, а другой получил ранения. Пострадавшего эвакуировали на вертолетах.

Стало известно, что Верховный суд РФ отнес группировку «Хайят Тахрир аш-Шам» к ряду террористических, удовлетворив исковые требования Генпрокурора России Игоря Краснова.

Провинция Ракка

Накануне в западной части провинции в зоне контроля «Демократических сил Сирии» (SDF) произошло нападение неизвестных. По информации новостного портала Al Nour, группа вооруженных лиц обстреляла автомобиль курдских боевиков у населенного пункта Кедиран. Это привело к гибели одного и ранению еще одного члена SDF.

После налета «демократические силы» активизировали рейды в регионе. Тот же медиапортал передавал, что несколько гражданских лиц по неизвестным причинам были задержаны в кафе города Ракка. Кроме того, еще восемь человек были заключены под стражу в лагере для беженцев неподалеку от населенного пункта Кедиран к северу от административного центра провинции. Их обвинили в сотрудничестве с протурецкими силами.

Провинция Хама

Информационное агентство SANA News сообщало о том, что израильские ВВС нанесли удары по территории провинции Хама. Воздушной атаке подвергся корпус научно-исследовательского института в окрестностях города Масьяф. Сирийским системам ПВО удалось уничтожить несколько ракет, однако, по неподтвержденной информации Telegram-канала (NovostiDamask), жертвами авианалета стали девять человек. Представители Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) до сих пор не давали никаких комментариев по поводу произошедшего.

Провинция Хасака

Как и в Ракке, в Хасаке накануне состоялась серия арестов. Согласно сведениям новостного портала Al Nour, чистки прошли в лагере «Аль-Хол», где по обвинению в распространении идей «Исламского государства» были задержаны 11 женщин из числа жен террористов ИГ.

В городе Аш-Шаддади на юге региона накануне возобновились народные акции протеста. Демонстранты продолжили требовать от SDF организованной борьбы с коррупционерами, а также работы над повышением уровня жизни населения. Отмечается, что сирийцы устроили демонстрацию после похорон одного из жителей населенного пункта, которого застрелили во время протестов. Об этом сообщал Twitter-канал (DeirEzzorNow).

Во второй половине дня поступали сообщения о взрыве заминированного автомобиля в городе Рас аль-Айн. По информации военного источника в Telegram (NovostiDamask), инцидент обернулся гибелью трех гражданских лиц. В установке СВУ подозреваются курдские боевики.

1 Организация запрещена на территории РФ.