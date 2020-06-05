МИД Армении выступил против турецкого кандидата на пост председателя Генассамблеи ООН

Ереван, 5 июня. Армения и Кипр утверждают, что представитель Турции в качестве председателя Генеральной ассамблеи ООН — не самая лучшая идея, так как этот пост должен занимать делегат от страны, политика которой соответствует нормам и ценностям ООН.

На пост председателя 75-й сессии Генассамблеи ООН выдвинут только один кандидат — представитель Турции Волкан Бозкир. Армения, Греция и Кипр в нарушение процедуры молчания направили письма президенту 74-й сессии Генеральной ассамблеи ООН Тиджани Мухаммеду-Банде с требованием провести голосование, о чем сообщается на сайте МИД Армении.

«Если я не ошибаюсь, это первый зарегистрированный в истории ООН случай на выборах председателя Генеральной ассамблеи, когда вопрос избрания единственного кандидата ставится на голосование. Должна отметить, что обеспокоенность выразила не только армянская сторона, но и ряд наших международных партнеров», — резюмировала пресс-секретарь МИД Армении Анна Нагдалян.

По ее словам, в совместном письме Армении, Кипра и Греции было отмечено, что «Турция угрожает миру и безопасности всего региона, нарушая на постоянной основе Устав ООН и нормы международного права, в том числе санкционные режимы ООН для достижения регионального доминирования». Нагдалян акцентировала внимание на вопросе блокады Армении со стороны Анкары, а также продолжения политики отрицания и оправдания армянского геноцида.

«В совместном письме Армения и Кипр подчеркнули, что пост председателя Генеральной ассамблеи ООН должен занимать представитель страны, действия и проводимая политика которой соответствуют нормам и провозглашенным ценностям ООН. Очевидно, что Турция — не самая лучшая страна, которая может удовлетворить этим критериям», — заключила пресс-секретарь МИД Армении.

Напомним, Армения, Греция и Кипр — не единственные страны, пострадавшие от политики Анкары. Турецкие интервенты организовали военное вторжение в Ливию путем спонсирования боевиков так называемого Правительства национального согласия (ПНС). Из Стамбула регулярно осуществляется переброска вооружения и иностранных наемников из Идлиба, что неоднократно фиксировали СМИ. Доказательства присутствия турецкого военного контингента в Триполи также регулярно публикуют жители Триполитании в социальных сетях. Так, недавно пользователь Twitter запостил фото погибших турецких солдат на юге Триполи. Об их принадлежности к ВС Турции свидетельствует форма, в которую одеты убитые.