Корнилов оценил вероятность выхода Италии из состава ЕС

Москва, 5 июня. Российский политолог Владимир Корнилов рассказал, будет ли проведен референдум о выходе Италии из состава Евросоюза и насколько реально такое развитие сценария.
Проект закона в Верховный Кассационный суд с предложением провести референдум о выходе страны из состава Евросоюза внесло новое политическое движение «Свободная Италия». Парламент рассмотрит законопроект только в том случае, если к сентябрю будет собрано 50 тысяч подписей.
Политолог Владимир Корнилов в беседе с корреспондентом «ПолитЭксперта» заявил, что до пандемии коронавирусной инфекции нового типа число евроскептиков в стране было сравнительно небольшим, однако по мере появления проблем в связи с инфекцией росло недовольство итальянцев. Причина заключается в том, что Европа оказалась бессильной перед вирусом.
«Увеличилось число людей, которые выступают против членства Италии в ЕС», — заметил эксперт.
Он пояснил, что граждане начали интересоваться, «зачем этот Евросоюз нужен, если он ничем не помогает». Именно поэтому, как считает политолог, и появилась соответствующая инициатива. Как подчеркнул Владимир Корнилов, партии, которые выступали за выход Италии из состава ЕС, существовали и до пандемии, однако именно сейчас они могут получить весомую поддержку.
«Но пока что, если провести референдум прямо сейчас, сторонников сохранения за Италией членства ЕС будет больше. Но как долго сохранится это большинство, уже никто не может предсказать», — резюмировал собеседник издания.