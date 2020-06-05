Корнилов оценил вероятность выхода Италии из состава ЕС

Москва, 5 июня. Российский политолог Владимир Корнилов рассказал, будет ли проведен референдум о выходе Италии из состава Евросоюза и насколько реально такое развитие сценария.

Проект закона в Верховный Кассационный суд с предложением провести референдум о выходе страны из состава Евросоюза внесло новое политическое движение «Свободная Италия». Парламент рассмотрит законопроект только в том случае, если к сентябрю будет собрано 50 тысяч подписей.

Политолог Владимир Корнилов в беседе с корреспондентом «ПолитЭксперта» заявил, что до пандемии коронавирусной инфекции нового типа число евроскептиков в стране было сравнительно небольшим, однако по мере появления проблем в связи с инфекцией росло недовольство итальянцев. Причина заключается в том, что Европа оказалась бессильной перед вирусом.

«Увеличилось число людей, которые выступают против членства Италии в ЕС», — заметил эксперт.

Он пояснил, что граждане начали интересоваться, «зачем этот Евросоюз нужен, если он ничем не помогает». Именно поэтому, как считает политолог, и появилась соответствующая инициатива. Как подчеркнул Владимир Корнилов, партии, которые выступали за выход Италии из состава ЕС, существовали и до пандемии, однако именно сейчас они могут получить весомую поддержку.