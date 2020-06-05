Россотрудничество рассматривает варианты вывоза из Чехии высылаемых дипломатов

Москва, 5 июня. Российские дипломаты, объявленные в Чехии персонами нон грата, должны покинуть страну в течение 48 часов. Об этом сообщил замглавы Россотрудничества Михаил Брюханов.

На данный момент ведомство ищет возможность вывоза дипломатов в Россию. Транспортировка осложняется ограничениями, введенными из-за эпидемии коронавируса.

«Люди должны покинуть страну в течение 48 часов. Но закрыты границы, тогда просто через 48 часов человек теряет свои полномочия, страна больше не считает его дипломатом, просто пассажиром, застрявшим по дороге домой. 48 часов они еще являются сотрудниками с дипломатическим иммунитетом», — пояснил Брюханов.

Он добавил, что, несмотря на карантин, для дипломатов границы все равно оставались открытыми. Но при этом вывоз россиян все равно затруднен.

«Просто отсутствуют транспортные решения для пересечения. Будем искать какие-то возможности вывозных рейсов, смотреть попутные рейсы. Может, они на машине переедут в Германию и оттуда полетят. Этот вопрос мы сейчас будем прорабатывать», — рассказал замглавы Россотрудничества.

Напомним, в пятницу, 5 июня, премьер-министр Чехии Андрей Бабиш объявил о высылке двух сотрудников российского посольства, один из которых сообщил чешским спецслужбам о якобы привезенном в Чехию яде рицине.