«Не делайте кудрявому биографию»: Роман Носиков об аресте Платошкина

«37-й еще не наступил, но страшно...» — так называется ролик на официальном канале честного, неподкупного, объективного журналиста Андрея Караулова.

Что стряслось? Почему 37-й?

Оказывается, власть обвинила социалист-оппозиционера Николая Платошкина в провоцировании массовых беспорядков в России. Он, как заявлено, распространял заведомо ложную информацию об обстоятельствах, представляющих опасность для жизни и здоровья граждан. То есть, по версии следствия, врал о коронавирусе и борьбе с ним.

Объективный, неподкупный, честный журналист Караулов счел, что силовиков за такое надо судить и сажать.

Но не только эта ходячая правда возвысила голос в защиту лидера движения «За новый социализм». Вот и левый публицист Максим Шевченко потребовал от всех людей доброй воли дружно встать на защиту «блогера и дипломата».

Обвинение против Платошкина не понравилось и Евгению Ройзману. Прежде ему не нравились сами социалисты, а также левые и вообще СССР, но теперь — совсем другое дело. Диалектика. Впрочем, в отношении Советского Союза стойка у Ройзмана сохранилась прежняя.

«Платошкин хотел вернуть СССР. И вот СССР сам пришел за ним, — отметил бывший мэр Екатеринбурга. — Я считаю, что преследуют его по политическим соображениям, сказать проще — с перепугу, и к реальности все эти обвинения отношения не имеют. Поэтому, несмотря на идеологические разногласия, я на его стороне».

На том же краю идеологического спектра судьбой выпускника МГИМО озаботилось «Эхо Москвы». Радиостанция не оставляет узника московской квартиры своими участием и поддержкой.

«Преследование политолога Николая Платошкина имеет политическую подоплеку. Это связано с предстоящим голосованием по поправкам», — заявил на «Эхе» политолог Глеб Павловский.

Власть боится левых, сделал глубокомысленный вывод он.

По словам адвоката Александра Обозова, дома у Платошкина не было обнаружено ни одной гранаты, и это полностью опровергает версию следствия о распространении лжи.

Граната? Да. Ведь оппозиционера обвинили по части 1.1 ст. 212 УК РФ, в которой, помимо «склонения к массовым беспорядкам», упоминаются, как частность, «взрывные устройства». Гранаты у Платошкина не было, значит, он и не склонял, рассудил адвокат.

В общем, остаться в стороне нет никаких шансов. Поэтому я сейчас встану, прокашляюсь и, как честный человек, скажу: прекратите делать кудрявому биографию!

Платошкин хотел строить «Новый социализм»? Хотел. Что он для этого делал? Он призывал по специальным датам вывешивать из окна флаг СССР, выключать свет и еще, кажется, греметь кастрюлями. Вот пусть и продолжает.

В активе Николая Николаевича были и другие мощные затеи. Например, решить проблему Курил через присоединение к Сан-Францисскому мирному договору — то есть отдать японцам не только Курилы, но и Сахалин, а заодно отказаться от признания территориальной целостности Китая. Или устроить в России рождаемость, как в Германии…

Сторонники таких идей должны быть на виду — и желательно с кастрюлей на башке. Так роль Платошкина в борьбе за спасение России будет невозможно переоценить.

Мы должны знать каждого родного чудака в лицо, чтобы из человеколюбия исключить попадание к ним в руки стеклянных продолговатых предметов, властных полномочий и других предметов повышенной опасности.

Нет, реагировать, конечно, надо. Хотя бы для того, чтобы в процессе построения нового социализма не случилось сотрясений и ушибов, прищемленных пальцев и приступов радикулита.

Можно было провести с Платошкиным беседу. Вынести предупреждение. Оштрафовать, наконец. Немного совсем, миллиона на полтора. Учитывая, во сколько обойдется стране «социализм 2.0», сумма вполне посильная.

Но вот так, чтобы на дом приходили ожившие персонажи с плаката Васи Ложкина «Родина слышит» — это перебор. Такое надо заслужить.

Чтобы удостоиться такой чести, нужно быть заслуженным ветераном борьбы с Кремлем, шатателем Спасской башни третьей степени или, на худой конец, рыцарем Немцова моста со стажем не менее пяти лет. Есть в оппозиции и такие глыбы, которые боролись за все хорошее, еще когда «новый социалист» пешком под стол в МИДе ходил…

Действия же в отношении Платошкина Н.Н., 1965 года рождения, можно принять за неприкрытое лоббирование его интересов и даже кумовство.

Поэтому руки прочь от Николая Николаевича! Пусть он всего достигнет сам.