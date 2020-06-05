Богданов обсудил с послом Египта ситуацию в Ливии и палестино-израильское урегулирование

Москва, 5 июня. Заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Богданов обсудил с послом Египта в Москве Ихабом Насром ситуацию в Ливии. Об этом говорится в официальном заявлении Министерства иностранных дел РФ, опубликованном на сайте внешнеполитического ведомства.

Встреча состоялось по инициативе египетской стороны. Представитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки и посол Египта обсудили важнейшие темы международной повестки, особое внимание уделив ситуации в Ливии и палестино-израильскому урегулированию.

Стороны выразили солидарность в том, что необходимо консолидировать «усилия международного сообщества в целях противодействия попыткам дестабилизации положения в регионе».