Сирия, 5 июня. Турецкий солдат был убит неизвестными к востоку от Идлиба. Несколько беженцев отравились загрязненной водой в лагере «Аль-Хол» в Хасаке. Взрыв заминированного автомобиля прогремел в городе Рас аль-Айн на северо-востоке САР, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская Арабская Армия (САА) и союзные силы: понесли потери в результате нападения неизвестных в провинции Даръа; нанесли ответные удары по позициям террористов на юге Идлиба; разминировали более двух гектаров территории в Дамаске и Даръа.

«Исламское государство»1: подозревается в подрыве автомобиля «Хашд Шааби» (Силы народной мобилизации) в провинции Аль-Анбар в Ираке.

Курдские вооруженные бандгруппы: обвиняются в минировании автомобиля в городе Рас аль-Айн в Хасаке.

ВС Турции: потеряли одного из солдат убитым, а другого раненым в результате налета неизвестных восточнее Идлиба.

Провинция Даръа

Официальный Facebook-канал Министерства обороны РФ (mod.mil.rus) опубликовал информацию о ходе работ по разминированию местности в провинциях Дамаск и Даръа, предоставленную российским Центром по примирению враждующих сторон. Стало известно, что в течение дня инженерные подразделения Сирийской Арабской Армии (САА) зачистили более двух гектаров территории, а также уничтожили 28 взрывоопасных предметов, оставленных террористами в городах Дума, Джасим и Эль-Харра.

Между тем в Даръа произошла новая вылазка неизвестных. Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR) сообщает, что два сирийских солдата, один из которых находился в звании офицера, были застрелены на шоссе неподалеку от населенного пункта Гараз. Кроме того, в административном центре региона были найдены два тела. Опознать убитых пока не удалось.

Провинция Идлиб

К востоку от Идлиба произошло нападение на турецких солдат. Как передает Telegram-канал (NovostiDamask), неизвестные боевики атаковали военнослужащих неподалеку от города Сармин. В результате один из военных был убит, еще один тяжело ранен. Опознать нападавших пока не удалось. Пострадавшего бойца эвакуировали на вертолете, который доставил его к контрольно-пропускному пункту «Баб эль-Хава» на сирийско-турецкой границе.

Тем временем артиллерийские дивизионы Сирийской Арабской Армии (САА) продолжают наносить удары по военным объектам террористов в южной части Идлиба в ответ на провокационные обстрелы с их стороны. По информации военного источника в сети Twitter (mohmad_rasheed), под огнем оказались позиции боевиков на подступах к поселениям Рувиха и Мантеф. О нанесенном террористам уроне в живой силе или военной технике пока ничего неизвестно.

Провинция Хасака

В подконтрольном «Демократическим силам Сирии»**** (SDF) лагере «Аль-Хол» произошло отравление нескольких беженцев загрязненной водой. Военный источник в сети Twitter (SOHEB2019) заявляет, что в настоящий момент пострадавшие находятся в тяжелом состоянии. Как известно, в пункте временного размещения наблюдается гуманитарный кризис. Как правило, поселенцы нередко сталкиваются с нехваткой продовольствия, а также не имеют возможности получить квалифицированную медицинскую помощь. Так, с начала года в результате обычной простуды скончались более сотни детей.

Тем временем поступила информация о взрыве в городе Рас аль-Айн, оккупированном протурецкими формированиями. Telegram-канал (NovostiDamask) передает, что сработало СВУ, установленное в автомобиле. В результате погибли три местных жителя. В минировании транспортного средства подозреваются члены курдских бандгрупп.

Ирак

Twitter-канал (wa3ediq) сообщил о нападении на патрульных ополченческого формирования «Хашд Шааби» в одном из пустынных районов провинции Аль-Анбар. Неизвестные активировали СВУ на пути следования военных автомобилей Сил народной мобилизации. Это привело к ранению по меньшей мере трех бойцов движения. Ответственность за организацию взрыва возлагают на террористов «Исламского государства», осуществляющих подпольную деятельность в составе «спящих ячеек». Тем не менее связанные с группировкой медиаресурсы пока не заявляли о причастности джихадистов к случившемуся.

1 Организация запрещена на территории РФ.