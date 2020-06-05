AgoraVox высмеяло слова советника главы МВД Украины о съеденных мышами вагонах с зерном

Киев, 5 июня. Французское СМИ считает, что Украина близка к тому, чтобы стать «гигантской цирковой школой». Так журналисты AgoraVox отреагировали на слова советника главы МВД Украины Михаила Апостола, который 2 июня прямо заявил, что почти 2,7 тысячи вагонов зерна из госрезерва страны съели мыши.

«Если в Киеве выдадут нечто еще более безумное, пора будет задуматься о том, чтобы переквалифицировать всю страну в гигантскую цирковую школу», — отреагировал ресурс AgoraVox.

Уровень лжи советника Михаила Апостола французский журналист посчитал «невероятно бредовым».

Дело в том, что одна мышь съедает по 3 грамма зерна в день. В каждом из вагонов было по 70 тонн. Тут или на Украину было нашествие полчища грызунов, или вагоны атаковали мутанты из Чернобыля, предположил французский журналист.

Сотрудник СМИ выяснил, что мыши умудрились съесть не только зерно, но и закусили консервами, маслом и запили все это спиртным.

«Если украинские мыши начали открывать зубами консервы и распивать водку, пора задуматься о будущем человечества», — иронично подметил журналист.

По мнению СМИ, правда лежит на поверхности. В период пандемии Украина продолжила распродавать зерно за границу. Экспорт этого товара вырос на 20% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Издание также озвучило причину такой массовой распродажи — Киев погнался за деньгами, ведь зерно на мировом рынке подорожало, пишет «Царьград».