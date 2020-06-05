Адвокат рассказал, из-за чего могут лишить пенсии

Москва, 5 июня. Статус пенсионера не означает, что соответствующие выплаты будут постоянными. Адвокат Владимир Постанюк объяснил ситуации, когда пенсии могут лишить.

По его словам, это может произойти, если пенсия была назначена с указанием недостоверных данных.

«Например, неверно исчислен стаж работы, дающий право на получение пенсии за выслугу лет. В таком случае гражданину придется вернуть Пенсионному фонду уплаченные по ошибке деньги», — пояснил Постанюк.

Кроме того, отменить начисление пенсии могут, если гражданин предоставил подложные документы. При этом ему также придется вернуть полученные средства.

Также причиной аннулирования пенсионного статуса могут стать изменившиеся обстоятельства, на основании которых было назначено пособие.

«Например, снята инвалидность. Или ребенок, получающий выплаты по потере кормильца, достиг 18-летнего возраста и не продолжил очное обучение. Или окончил вуз или достиг предельного возраста, до которого выплачивается пенсия по потере кормильца, в 23 года. В таких случаях пенсия отменяется», — рассказал адвокат.

По данным Пенсионного фонда, в России зарегистрировано 43,9 миллиона пенсионеров. В прошлом году ПФР на выплату пенсий потратил 8,6 триллиона рублей.